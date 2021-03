Élizabeth Tchoungui, maman d'un enfant autiste : les erreurs de diagnostics qu'elle ne pardonne pas

Vendredi 18 mars 2021, Le Figaro a fait le portrait d'Élizabeth Tchoungui, mettant en avant ses combats, ses engagements. Et il y en a un qu'elle a mené avec une force particulière pour son fils aîné, atteint d'autisme. Dans son livre Le jour où tu es né une seconde fois, l'ancienne animatrice des Maternelles et d'Oh, Africa Art !, qui est à présent en charge de la responsabilité sociale et environnementale du groupe Orange, avait raconté son parcours du combattant.

"Élizabeth Tchoungui n'a rien oublié, rien pardonné, ni les erreurs de diagnostic, ni le manque d'empathie de certains membres du corps médical, autant d'obstacles franchis pour que son fils soit aujourd'hui 'un enfant de 12 ans heureux, bien intégré dans sa classe et incollable sur la filmographie de Louis de Funès'", écrit le Figaro.

Et il est vrai que cela a été très compliqué car les médecins ont eu bien du mal à comprendre ce qui n'allait pas chez son fils. Ils avaient même préconisé l'hôpital psychiatrique. "Parce que mon accouchement avait été difficile, les psys psychanalytiques insinuaient que le lien maternel avait été difficile à établir. Une fois encore, on fait porter aux femmes un poids écrasant. De tels jugements sont scandaleux et dangereux. Ils font perdre un temps précieux alors qu'une intervention précoce est favorable dans les troubles autistiques et que la plasticité cérébrale d'un enfant est optimale jusqu'à 10 an", expliquait-elle dans Closer en 2018.

C'est grâce à l'émission Les Maternelles qu'elle a présentée en 2009 qu'elle a pu "engranger des informations et des réflexes" qui lui ont permis de "s'orienter dans la jungle des avis contradictoires et des méandres de l'administration". Aujourd'hui, elle va bien et son fils autiste également.

Discrète sur sa vie privée, Élizabeth Tchoungui est la maman d'un autre enfant. Elle avait annoncé sa deuxième grossesse sur France Ô en 2013.