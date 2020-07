Ellie Goulding brouillée avec sa mère : elle ne l'a pas vue depuis son mariage

Ellie Goulding n'a pas la meilleure relation du monde avec sa mère. Dans une nouvelle interview accordée au Independent le 19 juillet 2020, la chanteuse britannique explique ne pas avoir vu sa mère, Tracey, depuis son mariage, le 31 août dernier.

"C'est frustrant parce que je veux vraiment en parler. Mais elle est devenue un peu menaçante lorsque j'ai commencé à parler d'elle dans la presse. Parler d'elle a été un désastre", a commencé l'interprète de Love Me Like You Do.

C'est là qu'Ellie Goulding explique ne pas avoir vu sa maman depuis un an. "Je n'ai pas vu ma mère depuis mon mariage, l'année dernière. J'ai beaucoup consulté à propos de ça parce que je pensais qu'on pouvait réparer notre relation, mais ce n'est pas possible. Je pense que beaucoup de femmes ont des relations difficiles avec leurs mères et on trouve ça dur de parler de ça ouvertement", a-t-elle poursuivi.

"J'ai parlé à une autre femme plus tôt dans la journée qui n'est pas en contact avec sa mère et trouve ça profondément effrayant. J'espère qu'un jour je serai capable d'avouer ça enfin. Mais pour l'instant, je sais que ça revient dans mon subconscient, dans ma musique", raconte Ellie Goulding, sans préciser quel événement traumatique a fragilisé sa relation avec sa maman.

Ellie Goulding s'était mariée à Caspar Jpoling, le 31 août 2019, lors d'une belle cérémonie new-yorkaise très bohème, avec un Combi Volkswagen fleuri. Plusieurs personnalités y étaient invitées, de Sarah Ferguson à James Blunt en passant par Katy Perry et Orlando Bloom.