Élodie Bouchez et Thomas Bangalter (Daft Punk) : Rare photo de leur fils Tara-Jay qui leur ressemble beaucoup

Une famille comme les autres

En revanche, s'ils ne sont pas du genre à s'afficher publiquement en présence de leurs enfants, que ce soit devant la presse ou sur les réseaux sociaux, Élodie Bouchez et son chéri ne vivent pas pour autant leur célébrité comme un handicap, car ils n'en ressentent pas nécessairement l'impact sur leur vie et notamment sur leurs garçons. "Comme nous-mêmes ne sommes pas trop sollicités, nos garçons en bénéficient. Ils vont d'ailleurs dans une école publique de quartier. On pourrait bien entendu les inscrire dans des établissements où il n'y a que des enfants comme eux, on n'a rien contre d'ailleurs, mais pour l'instant on n'en voit pas la nécessité", déclarait l'actrice dans les pages de Gala il y a quelques années.

Même si leur notoriété était plus importante, cela ne semble pas les intéresser. "Je peux comprendre que l'on ait envie de monter les marches de Cannes au bras de son amoureux, par exemple, mais ce n'est pas mon cas", expliquait-elle également, alors que son compagnon a connu un succès international pendant des décennies sans pour autant révéler son identité (la marque de fabrique des Daft Punk étant de porter des caques qui recouvrent leurs visages, ndlr).