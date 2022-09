Marc Ruchmann en mode love to love avec sa compagne Leïla Nsairi, le couple se montre à un grand évènement

C'est l'amour fou entre Marc Ruchmann et Leïla Nsairi. Le couple s'est montré très complice mercredi 28 septembre à Paris alors qu'ils étaient venus assister à l'Unesco à l'avant-première de Simone, le voyage du siècle. Un film tant attendu, qui retrace le destin de Simone Veil, figure importante du combat des femmes au 20e siècle. Ce biopic retrace son enfance, ses combats politiques, ses tragédies", dressant ainsi "le portrait épique et intime d'une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.

Mais c'est en tant que spectateur que Marc Ruchmann s'est rendu à cet événement, car il ne figure pas parmi le casting de ce long-métrage. On retrouve plutôt l'acteur de 41 ans dans la série La maison d'en face diffusée sur M6 et dans laquelle il crève l'écran aux côtés de Julie de Bona et Thierry Neuvic. Il joue notamment le rôle d'un père qui perd brutalement sa fille, avant de trouver, avec sa femme, du soutien par le biais de leurs voisins, avec qui ils finissent par entretenir une relation intime. Un thriller qui brise les codes, l'échangisme étant toujours un sujet tabou.

Elle n'est pas jalouse

Celui qui incarne également un personnage plutôt sombre dans la série Manipulations, a notamment donné la réplique à Sharon Stone pour Largo Winch en 2011. Il est également connu pour son rôle du tombeur dans la série romantique Plan coeur diffusée sur Netflix. Mais malgré cette étiquette, sa compagne, bien qu'elle reste vigilante, a confiance en lui. "Elle n'est pas jalouse mais elle fait attention. C'est normal, c'est assez plaisant. C'est bien de se sentir aimé", avait confié l'acteur à Voici.

Une solidité qu'ils ont donc de nouveau affichée hier pour l'avant-première de Simone, le voyage du siècle. Un événement auquel ont également assisté Alysson Paradis et Guillaume Gouix , parents de deux enfants, mais aussi Ana Girardot, Enora Malagré, Sylvie Tellier, Benoît Magimel et sa femme Margot Pelletier ou encore Elsa Zylberstein, actrice principale du film avec Rebecca Marder.