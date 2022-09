Julie de Bona prise de crises de panique : cette phobie qui rend son métier très compliqué

Julie de Bona est à l'affiche de La Maison d'en face, nouvelle mini-série de M6 diffusée ce mardi 20 septembre 2022. Elle incarne Eve en couple avec Yanis, interprété par Marc Ruchmann, le beau gosse de Plan coeur. Les amoureux, parents d'un bébé, débarquent dans un quartier pavillonnaire et font alors la rencontre d'un autre couple, joué par Caterina Murino et Thierry Neuvic. Un nouveau feuilleton prometteur après Les Combattantes pour Julie de Bona qui peine parfois à surmonter sa crainte lors de tournages...

La belle blonde avait confié à Purepeople.com avoir une peur bleue des guêpes ! Dès l'instant où elle en aperçoit une, elle n'est plus maîtresse de ses mouvements. "Je ne gère pas, avait confié la jeune femme. D'ailleurs je ne fais pas de tournage l'été... non je plaisante. Mais j'ai vraiment un aspi-venin dans mon sac. C'est une phobie, ça ne s'explique pas. Ma petite soeur a toujours été là pour virer les guêpes, la pauvre. Elle ne s'est jamais fait piquer pour me sauver donc c'est quand même une grande victoire." Cette peur vient aussi du fait que Julie de Bona est allergique à cet insecte. Si une guêpe la pique, elle gonfle comme pas possible !

Au-delà de la piqûre qu'elle redoute, ce sont les mouvements imprévisibles et abrupts ainsi que les bourdonnements incessants des guêpes qui l'effraient. Et elle ne peut pas passer outre cette phobie, même en plein tournage. "Une fois j'ai tourné une scène, pour La vallée des mensonges, il y a une dizaine d'années, en plein été dans le sud dans un cimetière, avait-elle raconté. Et j'ai dit au réalisateur que j'avais la phobie des guêpes. Mais ça a été compliqué pendant toute la scène. Je déteste qu'on me dise qu'il ne faut pas bouger. Que tant que tu ne bouges pas elle ne t'attaque pas. Mais moi ce n'est pas raisonné. Je bouge, j'ai peur ! Donc impossible de faire une séquence si il y a une guêpe à côté."

Des confidences franches. Ainsi, que les productions qui s'apprêtaient à proposer un rôle à Julie de Bona soient prévenues : un tournage en hiver de préférence pour éviter tout drame !