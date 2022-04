Julie de Bona, cette phobie incontrôlable qui l'empêche de tourner l'été : "Ça ne s'explique pas !" (EXCLU)

Si vous croisez Julie de Bona sur un plateau de tournage et qu'elle gesticule dans tous les sens... a priori, c'est normal ! La comédienne de 41 ans, héroïne de la série Les Combattantes, est victime d'une petite phobie qui rend les choses difficiles dès que les beaux jours reviennent et que le soleil tape. Elle a tout simplement peur des guêpes, de leurs mouvements abrupts et de leurs piqûres vicieuses, et a bien du mal à rester concentrée en leur présence.

C'est une phobie, ça ne s'explique pas

"Je ne gère pas, explique la jeune maman à Purepeople. D'ailleurs je ne fais pas de tournage l'été... non je plaisante. Mais j'ai vraiment un aspi-venin dans mon sac. C'est une phobie, ça ne s'explique pas. Ma petite soeur a toujours été là pour virer les guêpes, la pauvre. Elle ne s'est jamais fait piquer pour me sauver donc c'est quand même une grande victoire." Allergique, Julie de Bona gonfle à n'en plus finir quand elle se fait piquer par l'une de ces petites créatures perfides. Mais ce qui l'effraie le plus, c'est leurs envolées aléatoires, leurs gestes imprévisibles et ces bourdonnements incessants.

Impossible de faire une séquence !

Elle a beau prévenir les équipes des films qu'elle tourne, Julie de Bona a déjà fait quelques crises de panique devant les caméras. "Une fois j'ai tourné une scène, pour La vallée des mensonges, il y a une dizaine d'années, en plein été dans le sud dans un cimetière, se souvient-elle. Et j'ai dit au réalisateur que j'avais la phobie des guêpes. Mais ça a été compliqué pendant toute la scène. Je déteste qu'on me dise qu'il ne faut pas bouger. Que tant que tu ne bouges pas elle ne t'attaque pas. Mais moi ce n'est pas raisonné. Je bouge, j'ai peur ! Donc impossible de faire une séquence si il y a une guêpe à côté." Si vous souhaitez voir Julie de Bona incarner une apicultrice à l'écran, ll faudra donc revoir vos attentes à la baisse...

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.