Elodie Frégé a 40 ans : elle n'a pas pris une ride, la preuve en photos !

Joyeux anniversaire à Elodie Frégé ! La chanteuse passe le cap de la quarantaine ce 15 février. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas changé d'un iota depuis que le grand public l'a découverte dans la Star Ac en 2003. Mais comment fait-elle pour défier le temps qui passe ?

Recrutée en 2017 pour la marque Roger Gallet pour être le visage de la gamme Aura Mirabilis, la chanteuse avait alors eu l'occasion d'évoquer son rapport à la beauté et à la cosmétique. Avec quelques rituels, notamment pour protéger sa peau, elle semble avoir trouvé une parade contre le temps qui défile et fait son oeuvre. "Je suis obligée de faire attention car j'ai une peau très compliquée, j'ai même brûlé jadis (...) Dans ma famille il y a eu plusieurs cas de cancer de la peau donc j'utilise de l'écran total pour éviter de rougir, mais surtout pour éviter d'avoir les mêmes problèmes que mon grand-père par exemple", disait-elle à L'Express style, révélant ainsi faire notamment attention à ne pas trop s'exposer au soleil.

Deux ans plus tôt, c'était auprès de Public que la grande copine de Michal évoquait son rapport à la beauté et à la vieillesse. Les effets de l'âge ? Pas de stress pour Elodie Frégé ! "Je n'y pense pas vraiment. D'ailleurs, je commence à peine à utiliser les soins anti-âge. Je trouve que je m'en sors pas trop mal par rapport à la vie que je mène ! J'ai certainement un bon capital génétique ! Quand je regarde ma mère, je vois ses rides, mais je la trouve très belle", disait-elle alors avant d'enchainer sur le sujet, délicat, de la chirurgie esthétique. "Ça me fait peur. Quand je vois certaines personnes changer de visage après plusieurs interventions, je me dis que le côté addictif est dangereux (...) Je préfère avoir des rides plutôt que me retrouver avec un visage qui n'est plus le mien. Concernant le corps, j'opterais davantage pour des méthodes douces, comme le lipomassage, que pour la vraie chirurgie esthétique. Et je pense aussi que si notre corps nous plaît, notre visage est plus épanoui", ajoutait l'interprète du tube La Ceinture.