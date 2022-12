Élodie Frégé sublime en robe fendue et bustier, Louane sur son 31... pour le Christmas Show de Benjamin Biolay

À l'approche des fêtes, la télévision française nous gâte. De nombreuses émissions spéciales Noël seront ainsi diffusées tout au long de cette fin décembre, avec notamment le Grand Show de Noël imaginé et orchestré par Benjamin Biolay. Pour l'occasion, ce dernier a invité de nombreux amis artistes qui viendront enflammer la scène du Casino de Paris pendant plus d'une heure. Enregistré en septembre 2022, le programme sera diffusé le mercredi 21 décembre 2022, à 21h, sur Canal+.

Si la musique sera évidemment à l'honneur tout au long de cette soirée, le chanteur et père de famille a également prévu divers sketches présentés par certains humoristes et/ou comédiens présents tels que Kad Merad et Vincent Dedienne. Entre deux chansons de Noël revisitées, les invités discuteront simplement autour d'un verre et aborderont chacun carrière et actualité artistique. Mais en plus de l'ambiance festive de Noël, la gente féminine brillera par sa présence.

Une touche de glamour

Avec son carré roux flamboyant et sa sublime robe noire bustier, Élodie Frégé fera tourner les têtes. Fendue sur le devant, sa tenue de soirée dévoile de longues jambes galbées qui ne manqueront pas de faire chavirer les coeurs. Également présente, Chiara Mastroianni sera vêtue d'une petite robe noire et de jolis escarpins vernis tandis que la belle Amel Bent, toute en sobriété, s'illustrera dans une longue robe noire aux épaules dénudées. Louane Emera, quant à elle, se donnera des airs de cantatrice avec une longue robe noire pailletée et une coiffure au carré des plus soignée. Jeanne Cherhal sera elle aussi vêtue d'une robe noire à fine bretelle parée de plumes sur le devant et chantera en duo avec Benjamin Biolay. Les soeurs jumelles du groupe Ibeyi auront elles aussi de belles robes de soirée, l'une en velours et l'autre en fine mousseline. Enfin, la chanteuse Yaël Naïm se démarquera des autres invités grâce à une longue robe blanche à motifs et des épaulettes perlées.

Pour rappel, de nombreux autres invités seront présents, à l'image de Calogero, Pete Doherty, Frédéric Lo, Nicolas Duvauchelle et Melvil Poupaud. Un film d'une heure sera ensuite diffusé en seconde partie de soirée. Il retracera les coulisses du tournage de cette émission et dévoilera des séquences inédites.