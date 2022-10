Elodie Frenck (Meurtres à...) mariée à Hervé : rares photos de son chéri et leurs enfants Abel et Esteban

Son histoire sentimentale avec Hervé Ruet a tout d'un film romantique. Premier amour de l'actrice, Elodie Frenck rencontre l'assistant réalisateur et assistant de production français alors qu'elle n'a que 17 ans, en 1991. Après une aventure romantique brève, le couple se sépare et chacun entame des chemins différents. C'est en 2004, soit treize ans plus tard, que les amoureux se retrouvent après le terrible tsunami survenu en Thaïlande. Rescapée de l'énorme vague ayant tué des milliers de personnes, l'actrice ayant échappé de peu à la mort se décide à recontacter son premier amour pour le reconquérir. "À mon retour, j'ai décidé de ne plus souffrir", avait-elle confié à Paris Match.

Pari gagné pour la jolie blonde qui entame pour la seconde fois une histoire d'amour avec Hervé. Papa de Max, né d'une précédente relation, l'homme devient papa d'Abel (né le 16 septembre 2011) et d'Esteban Abraham (né en mars 2017) avec l'actrice franco-helvético-péruvienne. Sur Instagram, la comédienne partage régulièrement des clichés de son compagnon et de ses fils qu'elle surnomme affectueusement "mes hommes". "Ni incendies ni incidents Gracias a la vida" écrivait-elle également le 12 août 2021 en légende d'un cliché où l'on découvre Hervé Ruet et l'un de ses fils de dos.