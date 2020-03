Élodie Gossuin confinée et gourmande : "J'ai grossi et je m'en fiche" (EXCLU)

Depuis début mars, Élodie Gossuin est en confinement chez elle, en Picardie, avec son mari Bertrand Lacherie et leurs enfants Jules, Rose (12 ans), Joséphine et Léonard (6 ans). Contactée par Purepeople, celle qui a été élue Miss France 2001 s'est confiée sur son nouveau quotidien.

Comment vivez-vous cette période particulière ?

Angoissée et terrifiée par cette guerre et encore plus pour mes amis qui partent au front en risquant leur vie pour nous permettre de vivre.

Que craignez-vous le plus ?

Qu'une personne que j'aime soit envahie par cet ennemi invisible. Que le monde que l'on offre à nos enfants fasse s'envoler leur naïveté et leur insouciance.

Avez-vous prévu des provisions ?

Non pas même de pâtes ou de papier toilette en stock exagéré. Mais puisqu'il faut positiver, ça nous permet de vider les placards et de faire du tri, d'anticiper les menus, de ne rien gaspiller, d'apprendre à faire du pain et de me préparer à devenir Miss Top Chef gâteaux et pizzas maison !!!

Faites-vous du sport ?

Rien que d'y penser, je préfère retourner dans mon canapé ! Trop de nouvelles applis, de conseils sur les réseaux sociaux, de profs de sport improvisés, ça devrait me faire culpabiliser et puis en fait... non ! J'ai opté pour la formule intensive "goûter gourmand croquant et squats des tablettes de chocolat" !

Craignez-vous de prendre du poids ?

Déjà +3 kg sur la balance et je m'en balance ! Franchement, suivre les tutos maquillage, faire un brushing, bien m'habiller, me préparer comme si je sortais et suivre un jeûne intermittent ou une diète cétogène, ça a l'air cool, mais je suis devenue Miss France Flemme et je savoure les petits plaisirs du quotidien sans me prendre la tête.

Vous faites la matinale de Chérie FM de chez vous. Quel est le dispositif ?

Je me suis installé un petit bureau avec les dessins de mes enfants et des doudous, dans ma chambre. Tout le matériel de liaison pour la radio, un scoopy, un casque, un micro et RFM opère. C'est magique, nous sommes séparés et confinés, mais on s'aime encore plus. C'est étrange de se sentir plus proches que jamais. Le lien qui nous unit permet de relever la tête, positiver, saluer les personnes qui vont au front, transmettre les initiatives solidaires, des bons plans, être optimistes tout en étant réalistes et rire ensemble pour mieux affronter la situation. J'avoue que faire la matinale avec mes enfants dans les bras et en pyjama, c'est un peu avoir tout ce que j'aime en même temps.

Que faites-vous de votre temps perso ?

J'ai redécouvert le plaisir de cuisiner, jardiner, jouer, de prendre le temps pour l'essentiel... Je le prends comme une chance que certains de mes amis n'ont pas parce qu'ils doivent sauver les autres. Des amies mamans sont même sans leurs enfants. Alors, même fatiguée, ce serait vraiment déplacé de se plaindre.

