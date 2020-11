Elodie Gossuin humiliée par Leonardo Dicaprio : Le jour où elle a refusé de coucher avec lui

Dans les pages du hors-série du magazine Ici Paris dédié au centenaire de Miss France, Elodie Gossuin, élue en 2000, a fait des confidences sur son règne et il y en a une qui est croustillante. Alors âgée de 19 ans à l'époque, la jolie blonde a notamment tapé dans l'oeil de... Léonardo Dicaprio. Le célèbre acteur américain a même tenté sa chance auprès de la Miss mais ses manières n'ont pas convaincu Élodie Gossuin.

"C'était dans une soirée. Il est venu me dire qu'il dormait à l'Hôtel de Crillon et m'a donné le numéro de sa suite comme s'il me faisait un cadeau. J'ai pris cette invitation comme une insulte. Je me suis sentie humiliée et je lui ai dit qu'il se trompait de personne. J'aurais peut-être passé une super nuit d'amour, mais je ne regrette pas d'avoir dit non", a-t-elle confié.

En 2014 déjà, Élodie Gossuin avait raconté cette anecdote sur Leonardo DiCaprio sur le plateau de Touche pas à mon poste. Si elle rappelait qu'elle n'était pas encore mariée au moment de leur rencontre, elle soulignait : "Je ne suis pas une fille facile, donc je n'y suis pas allée", ajoutant qu'elle était "fière de ne pas avoir été une de plus". Et pour cause, la réputation du comédien le précède et il a souvent été aperçu en très bonne compagnie.

De son côté, Élodie Gossuin a plus tard finalement craqué pour Betrand Lacherie avec qui elle a eu deux fois des jumeaux, Jules et Rose (12 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). "Ma soeur et mon frère sont jumeaux. Et le papa de mon mari a une soeur jumelle. Donc on était ravis... la première fois ! Pour être honnête, on voulait un troisième enfant mais on ne s'attendait pas à avoir encore des jumeaux. Ça m'a vraiment angoissée. J'ai eu peur qu'on ne s'en sorte pas...", a-t-elle reconnu dans les pages d'Ici Paris.