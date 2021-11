Elodie Gossuin : Nouveau look capillaire pour l'ex-Miss, son changement en photos

Elodie Gossuin avait envie de changement ! Ce lundi 15 novembre 2021, Miss France 2001 a dévoilé son nouveau look capillaire, sur Instagram.

L'animatrice de RFM avait un rendez-vous spécial en ce début de semaine. Comme elle l'a confié en story Instagram, elle s'est rendue à un tournage pour la sixième chaîne. Et Elodie Gossuin y a retrouvé une autre reine de beauté. C'est en effet au côté d'Amandine Petit (Miss France 2021) qu'elle a fait le show, une femme pétillante qu'elle apprécie beaucoup. Et elle a tenu à le faire savoir en lui faisant une belle déclaration : "Cette jeune femme est fraîche ( 2021 VERSUS 2001), belle, drôle, entière, spontanée... et excellente photographe (mais elle chante aussi mal que moi). Je te souhaite le meilleur Miss Choupette @amandinepetitoff, et bien plus encore #déclarationdujour #missfrance #20ansdécart #Poulette."

Elodie Gossuin a beau avoir vingt ans d'écart avec Amandine Petit comme elle le précise, elle est tout aussi divine comme on peut le voir sur la photo qu'elle a publiée. Les deux femmes posent, tout sourire, l'une à côté de l'autre. Et un détail a interpellé les internautes : le changement capillaire de la belle blonde de 40 ans. L'épouse de Bertrand Lacherie a en effet fait un petit tour chez le coiffeur afin de se faire une frange et de, semble-t-il couper un peu ses cheveux. Une coupe qui lui va à ravir comme l'ont précisé des internautes. De quoi lui donner encore plus le sourire.