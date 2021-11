Élodie Gossuin prise au piège avec Bertrand Lacherie : Un accident évité de justesse en forêt

Alors qu'elle souhaitait faire une balade sportive en famille dans la forêt de Compiègne, Elodie Gossuin a eu la frayeur de sa vie. En plein footing avec son mari Bertrand Lacherie, Miss France 2001 s'est retrouvée en plein milieu d'une chasse à courre, coursée par des animaux en fuite.

En légende de deux clichés pris juste avant sa rencontre avec les animaux sauvages, elle écrit : "Course avec le seul et l'unique Bertrand Lacherie avant la cantine à la maison... Mais on a échappé de peu à l'accident... (...) 2 minutes après... Une harde de cerfs et de biches affolés à 10 mètres de nous. Merci la chasse à courre pour la paix apportée en forêt. On pourra un jour se balader tranquille en famille ou courir sans avoir peur ?"

Ce n'est pas la première fois que la maman des jumeaux Rose et Jules (13 ans) et de Léonard et Joséphine (7 ans) est confrontée à la chasse lors d'une promenade en forêt. En novembre 2020, l'animatrice de 40 ans avait déjà raconté avoir dû écourter une balade avec ses enfants car elle était tombée nez à nez avec des chasseurs. Ignorant qu'il s'agissait de la saison de la chasse (qui dure jusqu'au mois de mars), l'ancienne reine de beauté avait dû rebrousser chemin pour la sécurité de sa famille.

De retour en France, l'auteure du livre Miss Maman. Guide de la mère (im)parfaite était partie se ressourcer en famille lors de vacances au Portugal. L'ancienne Miss avait partagé un cliché avec sa famille à la plage Praia de Ribeira d'Ilhas où l'on pouvait découvrir un somptueux coucher de soleil. "Juste des bisous. Tous Ensemble, se sentir chez soi partout & ailleurs" avait-elle commenté ajoutant également les hashtags #Paradis #Obrigada #JustLove et #TribuFirst. Sur son compte Instagram, Bertrand avait dévoilé de sublimes images de ce séjour ainsi qu'un lémurien pour lequel il semblait s'être pris d'affection.