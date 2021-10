Elodie (L'amour est dans le pré) : La compagne de Damien métamorphosée

L'amour est dans le pré est une émission qui a changé la vie de nombreux agriculteurs. Lors de la dernière saison par exemple, elle a permis à Jérôme et Lucile de se rencontrer et prochainement, le couple deviendra parents pour la première fois. Damien peut également remercier l'émission car grâce à sa participation, il a trouvé la femme de sa vie. L'agriculteur révélé en 2013 a rencontré l'amour en la personne d'Elodie, qui était sa prétendante lors de son aventure. Et depuis, la brunette a bien changé !

Dans L'amour est dans le pré 2013, Elodie affichait une coupe au carré. Mais, comme les téléspectateurs ont pu le découvrir dans L'amour vu du pré du 11 octobre 2021, elle a tout coupé depuis. La compagne de Damien a désormais une coupe garçonne comme en témoignent les images. Un nouveau look qui séduit, à coup sûr, son cher et tendre.

Elodie n'est pas la seule à avoir changé. Les personnes qui suivent son histoire d'amour avec Damien ne sont pas sans savoir qu'ils sont devenus parents pour la première fois d'une petite fille prénommée Emma. Le couple avait officialisé la bonne nouvelle en adressant un message vidéo à Karine Le Marchand pour son 51e anniversaire. Pour la première fois, ils apparaissaient avec leur merveille, alors âgée de 1 an. Aujourd'hui, la petite a 3 ans et demi et les téléspectateurs ont eu le plaisir de découvrir son doux minois dans L'amour vu du pré. Une princesse qui a bien grandi et qui ressemble beaucoup à son papa.

Monique, la maman de l'agriculteur, est donc une mamie comblée. Et elle est d'autant plus ravie car elle apprécie beaucoup Elodie. "Elle est faite pour vivre à la campagne. Alors c'est exactement la femme qu'il fallait à Damien. Et avec la petite choupette, c'est super", a-t-elle confié. Un bonheur qui fait plaisir à voir.