Élodie (Mariés au premier regard) : La vérité sur sa dispute avec Rémi en Crète

Élodie et Rémi n'ont pas vécu heureux et n'ont pas eu beaucoup d'enfants, grâce à Mariés au premier regard 2020. Les deux candidats étaient compatibles à 85%, le plus fort taux de la saison. Pourtant, leur relation s'est rapidement envenimée. Interrogée par TV Mag, la préparatrice en pharmacie de 27 ans est revenue sur son expérience.

C'est "plutôt optimiste" qu'Élodie s'est envolée vers la Crète pour la lune de miel. Elle voulait faire en sorte que tout se passe bien avec son mari. Malheureusement, elle a vite déchanté. Lors de leur deuxième nuit, elle a quitté le lit conjugal comme l'a confié Rémi dans l'émission. S'il assurait qu'il n'avait pas compris pourquoi elle était partie sans donner de nouvelles, son ex-épouse a donné une autre version des faits : "J'avais simplement demandé à Rémi de remonter la température de la climatisation parce qu'elle était trop basse. J'ai tendance à souvent attraper des angines et je sentais que j'allais tomber malade. Mais comme il avait très chaud, il n'était pas trop d'accord. Donc je lui ai dit que j'allais dormir dans la deuxième chambre de notre suite pour éviter de tomber malade pendant notre séjour et que chacun passe une bonne nuit. Donc il savait où j'étais. Je n'ai pas compris pourquoi il a mal pris la situation parce qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de ma part. Nous étions souvent confrontés à ce type d'incompréhension."

Estelle Dossin est intervenue plusieurs fois

C'est donc un peu en froid que les deux candidats ont fait leur retour en France. Élodie était "mitigée" concernant leur relation et se sentait "oppressée". "J'avais le sentiment que cela allait être compliqué, je n'avais plus la même volonté de m'ouvrir à lui qu'avant le voyage. J'avais perdu la première impression positive que j'avais pu avoir de lui au départ. J'étais déçue, mais je gardais encore un peu espoir...", a-t-elle poursuivi. Mais elle a vite compris que leur relation ne mènerait à rien. Lors de leur dernier rendez-vous, une énième dispute a éclaté. Elle a donc préféré mettre un terme à leur mariage.

Même Estelle Dossin n'a rien pu faire. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé : "Estelle Dossin est intervenue plusieurs fois, notamment pendant le voyage de noces. Elle est également venue me voir seule à notre retour en France. Elle a toujours été bienveillante avec moi, elle m'incitait à me faire davantage confiance et à m'affirmer pour ne pas laisser une situation dégénérer. Je devais savoir dire non quand une situation ne me convenait pas et arrêter de m'incliner par peur de blesser. Elle m'a aidée à mieux m'adapter et à mieux communiquer."

Depuis, Élodie et Rémi n'ont eu que de "brefs échanges". "Mais nous n'arrivons pas à parler de manière constructive. Aujourd'hui, nous sommes divorcés", a-t-elle précisé. Malgré tout, Élo ne regrette pas du tout d'avoir participé à Mariés au premier regard. Cette expérience l'a rendue plus forte et lui a permis de prendre davantage confiance en elle. "J'ai quitté mon travail de pharmacienne, j'ai rendu mon appartement et je m'apprête à partir travailler à l'étranger. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je me décide enfin à réaliser. (...) Sentimentalement, mon départ prochain à l'étranger ne me permet pas vraiment d'envisager une nouvelle relation dans l'immédiat. Chaque chose en son temps", a-t-elle conclu.