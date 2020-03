Mariés au premier regard – Élodie et Rémi : Divorce et énorme dispute

Rémi et Élodie étaient compatibles à 85% dans Mariés au premier regard 2020. Pourtant, c'était loin d'être une évidence entre eux. La préparatrice en pharmacie de 27 ans était tétanisée par le stress à son arrivée à la mairie de Grans. Elle avait eu bien du mal à regarder le technicien de qualité de 35 ans dans les yeux. Persuadé de ne pas lui avoir plu au premier regard, le candidat envisageait de dire "non" avant qu'elle réponde. Mais la jeune femme a fini par se détendre et ils se sont unis devant leurs proches et les caméras.

Lors de la soirée, Rémi a de nouveau déchanté après qu'Élodie a admis auprès de l'une de ses amies et lui qu'elle ne se souvenait pas de tout ce que lui avait dit son mari chez le notaire ou lors du mariage. Elle a ajouté en plaisantant qu'elle serait peut-être la première de son groupe d'amies à divorcer. Le beau brun l'a pris pour lui et a donc eu un tête-à-tête avec l'experte Estelle Dossin à qui il a fait part de ses doutes. Si elle lui a expliqué que sa femme n'avait aucune mauvaise intention, il ne semblait guère convaincu et était prêt à tout stopper si cela se reproduisait.

Rémi a tout de même passé la nuit avec sa belle comme on a pu le découvrir dans l'épisode du 2 mars. Il était rassuré qu'elle accepte de dormir dans le même lit que lui. Les deux candidats ont beaucoup discuté et ont eu un rapprochement comme l'a confié le beau brun. "Je ne regrette pas d'avoir dit oui", a-t-il ajouté.

Un voyage de noces qui vire au cauchemar

Les jeunes mariés sont ensuite partis en Crète, pour leur lune de miel. Et elle a mal commencé, car les valises des candidats ont été perdues, un coup dur pour Élodie qui espérait séduire son mari avec ses tenues ou son maquillage. Rémi a donc tenté de la rassurer et ça a fonctionné. Ils sont vite partis faire du shopping pour trouver des vêtements de rechange et des maillots, un moment qui les a rapprochés. Le soir venu, c'est au bord d'une piscine qu'ils ont échangé leur premier baiser. Passionnée de sports de glisse, Élo était enchantée quand son mari lui a proposé d'aller faire de la bouée. Ils ont ensuite partagé un moment de complicité dans l'eau. Autre bonne nouvelle : leurs valises ont été retrouvées. C'est donc avec le sourire qu'ils ont partagé un bon dîner.

Mais leur soirée ne s'est finalement pas passée comme prévu. Rémi s'est imaginé qu'Élodie avait quitté leur chambre, car elle ne souhaitait pas aller plus loin que le bisou avec lui. "Forcément, j'étais un peu frustré parce que, toute la journée, on avait été super proches. Et au réveil, grosse surprise, personne à côté de moi. Plus rien, pas de nouvelles", a expliqué le candidat. Toujours braqué lors de ses retrouvailles avec sa femme, il ne disait pas grand-chose quand sa belle tentait d'expliquer qu'elle avait simplement changé de chambre à cause de la climatisation trop forte et qu'elle était partie en douce, car elle ne voulait pas le réveiller. Mais Rémi campait sur ses positions et a exigé qu'elle se justifie toujours auprès de lui maintenant qu'elle était devenue son épouse... "Je me suis rendu compte qu'un petit détail pouvait engendrer tellement de disputes", a-t-elle confié face caméra. C'est donc en froid qu'ils se sont quittés et ont fait leur retour en France. "Il me reproche des choses qui n'existent pas, il n'entend pas ce que je lui dis", a ajouté Élodie qui n'en pouvait plus de son comportement. Elle a donc souhaité prendre du temps toute seule afin de voir comment cela allait évoluer et s'il allait lui manquer.

Un divorce inévitable

Une fois chez elle, Élodie a découvert un petit mot que Rémi avait glissé dans son sac. Il expliquait qu'il ne regrettait pas du tout leur rencontre, de quoi la rassurer et la toucher. Mais elle souhaitait voir des actes. "Je ne suis pas forcément dans le même élan. Je pense que ça m'a un peu coupée", a-t-elle expliqué alors que son mari voulait que leur histoire se poursuive. Mais il n'a pas respecté l'envie de la jeune femme de prendre du recul. Elle était à un baptême, sans son téléphone et n'avait donc pas vu les nombreux messages que lui avaient envoyés Rémi. Pensant que sa femme ne souhaitait pas lui répondre, il s'est une fois de plus énervé. À bout, elle a pris la décision de revoir Rémi pour mettre les choses au clair. Elle lui a reproché d'être tout le temps dans le reproche et de tout prendre contre lui. "Stop, cette relation est malsaine", lui a-t-elle lancé. De son côté, Rémi lui reprochait de ne pas se remettre en question. Lassée, Élodie est partie avant la fin de leur discussion. Sans surprise, leur mariage n'était plus d'actualité.