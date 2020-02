Rémi (Mariés au premier regard) perd patience, la psy le recadre

Rémi et Élodie avaient le plus fort taux de compatibilité de Mariés au premier regard 2020, à savoir 85%. Pourtant, ce n'était pas vraiment bien parti entre eux. La préparatrice en pharmacie de 27 ans était tétanisée par le stress à son arrivée à la mairie de Grans. Elle avait donc bien du mal à regarder le technicien de qualité de 35 ans dans les yeux. Persuadé de ne pas avoir plu au premier regard, le candidat envisageait de dire "non" avant qu'elle réponde.

Après une semaine de suspense (insoutenable), les téléspectateurs de M6 ont enfin eu la réponse dans l'épisode du 17 février. Élodie a fini par se détendre un peu et lui a adressé la parole. Rémi a donc fini par dire "oui" et il a eu le droit à la même réponse en retour. Gentleman, Rémi l'a embrassée sur la joue, une charmante attention qui a été appréciée. En route pour le shooting, les deux participants ont enfin pu faire connaissance.

Un peu sur la réserve à cause de son passé amoureux douloureux, Élodie avait du mal à être tactile lors de la séance photo. "Je ne suis pas gênée par les gestes de Rémi, mais je n'arrive pas à les lui rendre. Je sais que ça peut poser problème parce qu'il en attend peut-être autant de moi", a confié la jeune femme. Rémi, qui bloque pourtant souvent sur des petits détails d'ordinaire, a donc tout fait pour la mettre à l'aise.

Rémi se braque

Les jeunes mariés ont ensuite rejoint leurs proches. Les amies d'Élodie lui ont demandé de lâcher prise, car elles la voyaient tendue. Une fois à table, la jeune mariée a admis auprès de son époux qu'elle n'avait pas entendu tout ce qu'il lui avait dit lors de son arrivée à la mairie. Un détail qui a "un peu blessé" Rémi. Il a encore plus déchanté en apprenant que même lors de leur rencontre à l'aveugle chez le notaire, elle n'avait rien retenu de ce qu'il lui avait dit alors que, de son côté, il avait "tout enregistré". Comme l'a expliqué l'experte Estelle Dossin, il interprétait de travers les propos de la brunette qui n'avait aucune mauvaise intention.

Il a un peu plus compris l'état d'esprit d'Élodie après que l'une de ses amies lui a expliqué qu'elle avait vécu une histoire d'amour douloureuse. Il ne fallait donc pas qu'il s'inquiète si elle avait une carapace. "Tu as bien fait de me le dire parce que, sinon, je m'arrête sur deux-trois détails et je peux me renfermer après", a expliqué Rémi à la fin de la discussion.

Mais il est vite de nouveau tombé de haut. L'amie d'Élodie a fait remarquer qu'elle n'aurait jamais pensé que la candidate serait la première du groupe à se marier. "Et peut-être la première divorcée", a plaisanté Élodie. Une blague qui n'est pas passée auprès de son mari. "Avec moi, ça peut aller très vite. Je peux être très ouvert, très gentil, très extraverti, mais ça peut aller très vite dans l'autre sens", a-t-il confié. Voyant son désarroi, Estelle Dossin s'est entretenue avec lui pour l'encourager à continuer d'être rassurant avec sa femme, car elle en avait besoin. Elle lui a aussi fait remarquer que si Élodie n'avait pas retenu toutes les informations le concernant, c'est parce que c'était un "bouleversement émotionnel". L'experte lui a donc conseillé de ne pas se braquer. Pas sûr qu'il s'y tienne...