Élodie (Mariés au premier regard), sa soeur critiquée : "Il y a des montages..."

Lundi 20 janvier 2020, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'un nouveau couple dans Mariés au premier regard : Élodie (28 ans), esthéticienne, et Joachim (31 ans), coach sportif. Entre les deux candidats compatibles à 78%, le feeling est immédiatement passé. La belle blonde a même parlé d'un "coup de foudre". Sans surprise, ils se sont donc unis devant leurs proches et cela n'a semble-t-il pas plu à tout le monde.

Dans le teaser de l'émission diffusée lundi 27 janvier, on peut découvrir la soeur jumelle d'Élodie dire à la jeune mariée : "Il ne me plaît pas plus que ça. Son frère est vachement mieux." De quoi faire douter la jeune femme qui était sur son petit nuage. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes se déchaînent sur les réseaux sociaux en l'attaquant notamment sur son physique.

La soeur d'Élodie a en effet été la cible de nombreuses critiques. Mardi 21 janvier, l'épouse de Joachim a donc brisé le silence sur Instagram afin de la défendre. Et elle n'a pas caché son émotion. "Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des montages de faits. Je m'y attendais forcément en participant à cette expérience. Je ne remets pas en cause le travail de fou qui a été fait par la production. Je remets simplement en cause le fait que vous ne pouvez pas juger une personne sur un extrait de cinq secondes. Ma soeur tient beaucoup à moi. On a un amour indescriptible. Ma soeur a été présente hors caméra et ma soeur apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup Joaquim et, en aucun cas, ses propos sont vrais. Elle répète simplement ce qu'a dit ma grand-mère. (...) Je crois que ce serait sorti de la bouche de ma grand-mère directement, ça ne se serait pas passé comme ça", a déclaré Élodie.

Elle a ensuite révélé que sa soeur était "très attristée par tout ce qui est dit sur elle". "On ne peut pas juger quelqu'un sur le physique. Ma soeur n'est pas plus belle que moi, on est belle toutes les deux", a-t-elle conclu.