Elon Musk : Sa fille de 18 ans ne veut plus jamais être associée à lui !

Il a beau être l'homme le plus riche du monde selon les informations du magazine Forbes, et avoir détrôné Jeff Bezos en 2022 avec sa fortune estimée à 219 milliards de dollars, Elon Musk est loin de faire l'unanimité. Auprès de l'opinion publique, bien sûr, mais aussi et surtout auprès des membres de sa famille. Sa fille de 18 ans a carrément décidé de changer de nom pour qu'on ne l'associe plus jamais à son père.

Si elle a rempli les documents nécessaires à ce changement d'identité, c'est avant tout parce qu'elle souhaite, enfin, être identifiée en tant que femme. Il faudra donc désormais l'appeler Vivian Jenna Wilson. Dans les papiers officiels, obtenus par le média TMZ, elle précise également qu'elle ne veut plus "être liée à son père biologique d'une quelconque sorte". L'argent ne fait pas le bonheur... et n'offre pas, non plus, l'amour des siens.

Vivian a un frère jumeau prénommé Griffin. Si elle a choisi de s'appeler Wilson à la place de Musk, c'est simplement parce qu'il s'agit du nom de famille de sa mère. Elon Musk avait rencontré la romancière canadienne Justine Wilson sur les bancs de l'Université Queen's. Mariés de 2000 à 2008, ils avaient eu, ensemble six enfants, dont des jumeaux et des triplés, mais leur fils aîné était hélas décédé subitement à l'âge de dix semaines.

Bien que les situations ne soient absolument pas comparables, ce n'est pas la première fois que le directeur général de Tesla doit faire face au changement de nom d'un de ses enfants. Son plus jeune fils, qu'Elon Musk a eu avec la chanteuse Grimes - Claire Boucher, dont il est séparé depuis septembre 2021 - en mai 2020, s'appelait à l'origine X AE A-12. Mais face à l'incompréhension générale de ce doux sobriquet, et à l'interdiction par la juridiction californienne d'utiliser des chiffres dans un prénom, les parents avaient dû se résoudre à faire changer les papiers d'identité... pour renommer leur bébé X AE A-XII. Les deux ex ont également eu une fille baptisée Exa Dark Siderael.