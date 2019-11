Elsa Dasc et son mari désespérés : tensions un mois après leur mariage

Depuis le 19 octobre 2019, Elsa Dasc est une nouvelle femme. Ce jour-là, elle a épousé celui qui partage sa vie et qui répond au nom d'Arthur lors d'une cérémonie intime. "J'ai vécu un réel conte de fées. (...) Maintenant, nous ne formons plus qu'un" écrivait-elle épanouie sur Instagram.

Une fois cette étape franchie, le couple était donc prêt à entamer le reste de leur vie ensemble. Et cela commençait par trouver leur nid douillet. Les tourtereaux se sont donc envolés pour Dubaï afin de s'y installer, à l'instar de nombreuses autres vedettes de télé-réalité. En plein extase, Elsa Dasc s'est empressée de partager la bonne nouvelles avec ses abonnés. "Ça fait maintenant deux semaines que nous sommes là, que l'on fait des visites des visites et eencoooore des visites !!" Seulement voilà, l'euphorie des premiers jours semble être retombée.

Face aux difficultés de trouver un logement, la jolie blonde et son mari désespèrent. Le week-end dernier, un premier conflit a même éclaté entre eux. "Pour être honnête avec vous, ces vingt-quatre dernières heures ont été assez dures. Avec Arthur, on se prend la tête" a-t-elle reconnu sur Snapchat. "On était très irritables. On cherche une maison dans notre budget, sachant qu'on ne veut pas mettre une somme astronomique dedans parce qu'on est que deux, c'est notre premier investissement. Du coup, il y a plein de pression. On ne se faisait pas la guerre, mais c'était très froid même trop froid. On se braquait, on se parlait pas trop. On avait du mal à dialoguer par rapport à la maison. Du coup c'était la merde."

Heureusement, leur amour a rapidement repris le dessus, d'autant plus qu'ils ont repéré une nouvelle maison qui leur plaît. "Là, ça va un peu mieux. On reprend espoir. On vient de visiter un bien qui nous plaît, et franchement, ce qui m'énerve, c'est qu'on s'est pris la tête à un moment où on devrait être soudés." Elsa Dasc conclut en rassurant ses fans : "Voilà, on s'aime toujours, on ne se quitte pas, c'est clair et net. C'était juste pour vous dire que nous aussi, ça nous arrive d'avoir nos disputes. Je suis super irritable en ce moment. Je n'ai qu'une envie c'est d'avoir cette maison."