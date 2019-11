Nabilla maman : son fils Milann déjà interdit de sortie à Dubaï

Le 11 octobre 2019, la vie de Nabilla et Thomas Vergara a été chamboulée par l'arrivée de leur premier enfant. Un petit garçon prénommé Milann qui les comble chaque jour un peu plus de bonheur. Pour élever au mieux leur "petit prince", le couple a décidé de partir vivre à Dubaï, à l'instar de Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore Jazz et Laurent.

Mais dès leur installation, tout ne s'est pas passé comme prévu. Notamment du côté de Nabilla qui est tombée malade quelques heures après avoir atterri. Résultat : elle n'avait plus le droit d'approcher son fils. Alors qu'elle va mieux et peut reprendre son rôle de maman, la jolie brune de 27 ans se heurte à un nouveau problème. Sur Snapchat, lundi 18 novembre 2019, elle a révélé que Milann n'était pas autorisé à sortir en ville. "Je vais sortir après, on va aller faire quelques courses. Du coup, il va me manquer car son père ne veut pas qu'on le sorte. Je vais essayer de négocier un petit peu avec papa. Je vais le saouler peut-être qu'il va dire oui" espère-t-elle.

Chose dite, chose faite. Nabilla s'empresse, bébé dans les bras, de rejoindre son mari. Et de sa voix la plus douce, la it-girl le supplie de la laisser emporter Milann avec eux en balade. "On a un truc à te demander. On voulait savoir Milann et moi si exceptionnellement on peut l'emmener faire les courses avec nous." Malheureusement, ni l'adorable visage du bambin ni celui de sa femme n'aura réussi à le convaincre. Thomas est catégorique, c'est "hors de question". "Non, non, il se repose, il reste là" ajoute-t-il.

Si le beau brun doit se montrer ferme, c'est pour la bonne cause. En effet, il cherche simplement à protéger le nouveau né. "Il n'est pas vacciné. Quand il sera vacciné ! Il est trop fragile" explique-t-il à sa chérie qui insiste. Dommage !