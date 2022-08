Elsa Dasc lutte pour tomber enceinte : maladie, opérations... témoignage et photos bouleversantes

C'est un témoignage bouleversant qu'a livré l'ancienne candidate des Princes de l'amour (2016) sur son compte Instagram, dimanche 7 août 2022. Elsa Dasc a révélé le combat qu'elle mène depuis un an et demi pour tomber enceinte.

Le 14 février 2019, la belle blonde de 28 ans a officialisé sa relation avec Arthur Venset. Huit mois plus tard, les tourtereaux se sont unis devant leurs proches et n'ont pas manqué de partager des photos de ce grand jour sur les réseaux sociaux. Depuis, ils partagent des clichés de leurs nombreux voyages et n'hésitent pas à répondre aux questions de leurs abonnés. Et une interrogation revient souvent : "C'est pour quand le bébé ?". Un sujet qu'Elsa Dasc a souhaité évoquer hier sur Instagram.

Quotidiennement, la soeur de Leslie Dasc reçoit cette question douloureuse pour elle puisqu'en secret, elle se battait pour tomber enceinte. Mais aujourd'hui, elle a souhaité briser le silence sur son combat difficile. Pour ce faire, Elsa a partagé des photos sur lesquelles on peut la découvrir sur un lit d'hôpital, perfusée et avec de gros pansements au niveau du ventre. Sur l'un des clichés, son mari Arthur Venset est à ses côtés pour la soutenir. "Je lutte en privé depuis 1 an et demi avec la fertilité. Avoir un enfant pour moi ne sera jamais une chose simple. C'est trop tôt et très dur pour moi de prendre la parole à voix haute pour expliquer, je me sens encore très vulnérable face à ce sujet, qui pourtant touche 1 femme sur 10", a-t-elle tout d'abord écrit en légende.

Endométriose et opération en urgence

Elsa Dasc a ensuite confié que tout a commencé en avril dernier quand elle a découvert à la suite d'une échographie qu'elle avait une inflammation des trompes. Elle a alors eu de nombreux rendez-vous avant de subir une opération : "la coelioscopie hystéroscopie qui permet de déboucher [l]es trompes". "On a découvert suite à ça que j'avais une endométriose partielle, qu'on a réussie à enlever avec une opération de 3h. Malgré le succès de l'opération, le lendemain mon corps n'a pas supporté, le risque zéro n'existe pas, j'ai subi 24h après une hémorragie interne, perte d'hémoglobine, anémie, je comprenais plus rien et là tout s'est accéléré, scanner transfusion et deuxième opération d'urgence. Sans doute le moment le plus angoissant et fatiguant de toute ma vie", a-t-elle poursuivi. Elle n'a ensuite pas manqué de remercier le personnel médical ainsi que son époux "qui a été là chaque jour, chaque nuit, chaque seconde à [s]es côtés sans jugement juste près [d'elle]" pour la protéger et lui redonner confiance en l'avenir. "Je vous souhaite à tous d'être aussi bien entourés que je l'ai été ces derniers temps", a-t-elle conclu.