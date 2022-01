Elsa Lunghini maman de Luigi, sa "beauté" : cette photo de son fils qui la rend fière

Luigi Kröner n'a pas fait qu'hériter du patrimoine génétique avantageux de ses parents. Le beau brun à l'allure de mannequin a fait de sa passion pour les sports de combat un métier. Il est même sacré champion d'Île-de-France de kickboxing en 2017 avant de devenir officiellement coach sportif. Tout comme sa maman, Luigi Kröner n'a pas voulu se contenter d'une seule opportunité professionnelle. Et il a eu raison puisque la persévérance a payé. Luigi a décroché des rôles dans plusieurs séries françaises telles que Munch, Commissaire Magellan et Candice Renoir.

Elsa Lunghini lui a sûrement transmis le virus. A 48 ans, la jolie brune peut se vanter d'être une chanteuse et une actrice reconnue par le public. Elle n'a que 7 ans lorsqu'elle fait ses premiers pas au cinéma dans Garde à vue, avec Romy Schneider et Lino Ventura. Cinq ans plus tard, dans La Femme de ta vie, son interprétation du titre T'en va pas l'élèvera au rang de chanteuse à succès puisqu'à 13 ans seulement, elle devient l'une des plus jeunes artistes à figurer en première place du Top 50. L'avenir professionnel d'Elsa Lunghini s'annonçait radieux et il n'a pas trahi ses promesses. L'artiste a eu la chance de collaborer avec de grands noms de la musique et de la comédie au cours de sa carrière. Elle a donné la réplique à Alain Delon, Fabrice Luchini, Cristiana Reali ou encore Alexandre Brasseur et poussé la chansonnette auprès d'artistes comme Laurent Voulzy, Benjamin Biolay et Keren Ann. Elsa Lunghini a donc tout pour être heureuse : un métier de rêve et un fils en or.