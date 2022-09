Elsa Lunghini se filme dans sa maison en Dordogne : à quoi ressemble sa vie loin de l'institut Auguste Armand?

On le sait, les rythmes sont soutenus pour tous les comédiens, stars de séries quotidiennes. Et les vacances sont courtes, si courtes ! Le 27 août 2022, Elsa Lunghini, qui incarne Clothilde Armand dans Ici tout commence depuis le début du show, en 2020, a effectivement évoqué ses courtes vacances. Pour respirer un bon coup, loin des plateaux de tournage et des marais salants, la comédienne s'est rendue dans sa maison, située en Dordogne. C'est là-bas qu'elle a profité d'un quotidien plus calme qu'à l'accoutumé.

Je profite, je nage, je mange...

Mais à quoi ressemble donc la vie d'Elsa Lunghini quand elle range son uniforme de cheffe cuisinière au placard ? Pour l'expliquer à tout le monde, la maman de Luigi a donné quelques détails de son séjour en Nouvelle-Aquitaine dans une vidéo partagée sur Instagram. "C'est les vacances. je suis tellement heureuse d'être en vacances, vous ne pouvez pas imaginer, raconte-t-elle. Je suis dans ma maison depuis peu de temps, j'ai enfin un peu fini les tournages. Je reprends dans pas très longtemps, tout début septembre, pour la série ITC, mais pour l'instant je profite, je nage, je mange. Oui, je mange bien, je profite bien. Et je prends le temps, je suis au calme, ça me fait un bien fou. Je pense que la rentrée va être difficile tellement je suis bien."