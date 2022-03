Elsa Lunghini : Première fan de son séduisant fils Luigi Kröner, sa carrière décolle !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Une maman fière de son fils... qui a bien grandi ! Âgé de 27 ans, Luigi Kröner, fils de l'actrice et chanteuse Elsa Lunghini, a décidé de suivre les traces de sa célèbre maman et enchaîne les tournages depuis la fin de l'année dernière. Téléfilms, séries... On devrait le voir partout et sa mère en est très heureuse, comme elle le lui dit régulièrement sur Instagram.

Habituez-vous bien à ce nom, Luigi Kröner et à ce visage : dans les mois qui arrivent, vous allez le voir partout ! Le jeune homme de 27 ans vient en effet de finir le tournage de Capitaine Marleau, a enchaîné avec BRI, pour Canal + et devrait être à l'antenne dans plusieurs autres projets dont Louis XXVIII, qu'il a annoncé sur sa page Instagram. Mais ce jeune comédien déterminé est également le fils d'une célébrité bien connue des Français : l'actrice et chanteuse Elsa Lunghini ! Tous les soirs sur TF1 dans Ici tout commence, celle-ci s'était fait connaître à 7 ans en jouant dans le film Garde à vue, puis à 13 ans avec son tube T'en Vas pas. En couple pendant quelques années avec le chanteur allemand Peter Kröner, elle avait donné naissance à un petit garçon, aujourd'hui bien installé dans le milieu artistique. Et l'ex de Bixente Lizarazu en est très fière : la chanteuse ne manque pas de laisser des petits commentaires sous tous les posts de son rejeton. En commentaires de sa dernière photo, qui annonçait BRI, un projet avec Vincent Elbaz notamment, on trouve par exemple une dizaine de coeurs. Elle aime également lui laisser des émojis flamme ou même des petits mots comme "My beauty"...

Il y a quelques mois, après avoir posté la photo de lui en pompier, elle avait même commenté : "Après avoir interprété un bel infirmier, tu fais un beau pompier mon fils !", totalement fan de la carrière de son fils unique qui est en train de décoller. Mais il faut savoir que le jeune homme n'a pas uniquement la passion du cinéma dans sa vie ! En effet, il est également coach sportif et notamment... champion de France 2010 de kick-boxing, à seulement 16 ans ! Adepte des sports de combats, il en a pratiqué plusieurs et continue de s'y adonner régulièrement, ce qui lui donne cette carrure impressionnante, qu'il n'hésite pas à exhiber sur Instagram... Pour le plus grand plaisir des yeux !

Elsa Lunghini, quant à elle, est tous les soirs dans la série Ici Tout commence, la série à succès diffusée tous les soirs de la semaine sur TF1. Elle y incarne l'un des personnages principaux, Clotilde Armand, une grande cheffe cuisinière, prof de cuisine dans l'Institut créé par son défunt père, et en rivalité constante avec sa soeur Rose, incarnée par Vanessa Demouy.