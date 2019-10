Elton John : Son "hilarante" anecdote sur la reine Elizabeth II

Dans sa nouvelle autobiographie tout simplement intitulée Me (sortie le 15 octobre 2019), Sir Elton John raconte une drôle d'anecdote sur Elizabeth II. Proche de la famille royale depuis de longues années, l'artiste de 72 ans se souvient avoir vu la reine reprendre son neveu David Armstrong-Jones, appelé vicomte Linley (57 ans), fils de la princesse Margaret, lorsqu'il était plus jeune.

"Je sais que l'image publique de la reine n'est pas exactement celle d'une frivolité sauvage, écrit-il, comme le rapporte Hello. Mais, en privé, elle peut être hilarante. Je l'ai vue s'approcher du vicomte Linley et lui demander de surveiller sa soeur qui était tombée malade et s'était retirée dans sa chambre. Quand il a essayé de la repousser à plusieurs reprises, la reine l'a légèrement giflé au visage en disant : 'N'argumente - CLAC - pas - CLAC - avec - CLAC - moi - CLAC - je - CLAC - suis -CLAC - la reine !' En partant, elle m'a vu la regarder, m'a fait un clin d'oeil et est partie."