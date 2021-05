Émeline (Mariés au premier regard) pas sincère avec Fred ? "Tous les passages n'ont pas été montrés..."

Leur histoire avait tout d'un conte de fées... Mais après la diffusion du bilan de Mariés au premier regard 2021 (M6), Émeline et Fred ont annoncé leur rupture. Les deux candidats compatibles à 85% seront restés en couple sept mois et à en croire les premières confidences de Fred, c'est sa femme qui a pris la décision de mettre un terme à leur relation, à son grand regret.

Il faut dire que, d'après les images de l'émission, Émeline semblait toujours être la plus réticente, ayant du mal à s'engager sérieusement avec celui qu'elle a épousé sans le connaître. Une certaine distance constatée à l'antenne qui lui a valu d'être grandement critiquée sur les réseaux sociaux. La faute au montage selon la principale intéressée qui se défend de ne pas avoir partagé les sentiments de Fred. "C'est ce qui ressort des épisodes effectivement, on voit que Frédéric est très amoureux de moi et qu'il me dévore des yeux. Mais tous les passages où moi je lui montrais de l'attention et où je lui faisais des compliments n'ont pas été montrés. En réalité, j'ai ressenti les mêmes choses que lui aux mêmes moments, nous étions sur la même longueur d'onde", a-t-elle assuré auprès de TV Mag.

Aujourd'hui, Fred et Émeline n'embrassent en tout cas plus du tout le même avenir. Un échec que le papa d'un petit garçon a du mal à digérer. La jolie brune n'envisage donc pas qu'une amitié puisse perdurer entre eux. "Nous avons un peu coupé le dialogue depuis la décision de notre rupture il y a quelques jours. Nous avons atténué nos échanges de messages, Fred réalise que c'est vraiment terminé entre nous. Il semblait l'avoir bien pris sur le coup mais c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui", a-t-elle confié. Reste que pour Émeline, l'expérience Mariés au premier regard "restera une des plus belles de (son) existence".