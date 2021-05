Frédéric et Emeline (Mariés au premier regard 2021) séparés : la raison de leur rupture dévoilée

Emeline a également souhaité poster un (long !) message afin d'annoncer la fin de son mariage. Après être revenue sur sa rencontre avec Fred, la brunette a écrit : "Je suis le genre de personne qui a besoin de quelque chose de palpitant et d'une réelle alchimie avec mon partenaire : j'ai besoin de vibrer et ressentir les petits papillons au fond de moi et me sentir aimée et aimer en retour. J'ai besoin que l'on soit sur la même longueur d'ondes, que l'on avance sur le même chemin. Seulement voilà, j'ai fait un blocage car je ne ressentais pas tout ça alors, après une première rupture j'ai décidé de donner une seconde chance à notre mariage beau et sincère car oui, nous étions beaux. Du temps a passé et mes sentiments se dissipaient et malgré les essais ils n'ont pas resurgi". Ne souhaitant pas "se forcer à être dans une relation", elle a donc pris la lourde décision de se séparer de l'homme qu'on lui a présenté pour son bien, mais aussi pour celui de Frédéric. "Je crois toujours en l'amour, au mariage véritable et durable. Mais une chose est sûre, c'est que je ne ferais pas partie de ces personnes qui s'enferment dans une relation par 'obligation' ou par 'confort'. Nous n'avons qu'une vie, je n'ai qu'une vie et je compte bien la vivre...", a-t-elle conclu.