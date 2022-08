Émile Louis, sa fille traumatisée : elle a assisté au meurtre d'une jeune femme, éventrée devant ses yeux

Spécialiste des affaires criminelles, Christophe Hondelatte a reçu sur le plateau d'Europe 1 Maryline Vinet. Son nom ne semble pas connu, mais son livret de famille fait figurer un géniteur aussi célèbre qu'effrayant : Émile Louis. Elle est la fille d'un des plus terribles tueurs en série de France, surnommé le Boucher de l'Yonne qui a avoué les meurtres de sept femmes en 2000, avant de se rétracter. Le journaliste commence son émission consacrée à cet individu en lisant des passages du livre de celle qui a dû vivre avec cet homme, au titre simple et puissant : Être la fille d'Emile Louis. Des extraits très difficiles à écouter, notamment quand l'autrice raconte avoir été témoin d'un de ses actes barbares. Elle a alors 11 ans.

Pour son épisode sur Émile Louis, Christophe Hondelatte a pu obtenir l'interview de celle qui a vécu avec lui : sa fille aînée Maryline, née de son mariage avec Chantal Delagneau. Ils se sont rencontrés dans leur jeunesse, lui revient d'Indochine, elle est bonne à tout faire comme on dit à l'époque. Tous deux ont vécu une enfance difficile et fondent alors leur propre famille. Quatre enfants naissent de leur union, après Maryline viennent Manoèle, Fabrice et Fabien. Tous les quatre se trouvent dans la voiture que conduit Emile Louis un soir, quand il les ramène à la maison. C'est alors qu'il prend dans la voiture une jeune femme puis s'arrête à la lisière d'un bois, faisant attendre sa progéniture alors qu'il est sorti du véhicule avec la passagère.

"Je les vois qui entre dans le bois puis je les perds de vue. A l'arrière les deux petits se mettent à pleurer puis il s'endorment. Et nous avec mon frère Philippe, on attend. Le temps passe. Je sors de la voiture. Au loin j'aperçois une lueur. C'est la maison de la fille ? Mais non, ce sont deux grosses lampes. Je continue de m'approcher et là devant moi se déroule une scène de film d'épouvante. La fille est nue, immobile, attachée les bras en croix. Et Emile tient un couteau. Il plante son couteau dans le corps de la fille et il l'éventre. J'ai dû faire du bruit en marchant. Il m'a entendue et il se retourne : 'Si tu dis un seul mot de ce que tu as vu, j'en fais autant à ta mère.'", écrit Maryline Vinet dans son livre Etre la fille d'Émile Louis.

Une scène glaçante qui semble impossible. Ensuite, impossible pour Maryline de se souvenir des moments qui ont suivi, comme si elle avait enfoui ses souvenirs au plus profond. Violée par son père dès l'âge de 5 ans, elle a grandi dans une famille rongée par l'horreur. "J'ignore ce qui se serait passé si j'avais parlé plus tôt. J'avais fait le serment de me taire. Il ne fallait pas que ça sorte de la famille", écrit-elle pour essayer de comprendre. Émile Louis est mort en 2013 à l'âge de 78 ans. Neuf ans plus tôt, il avait été condamné par la cour d'assises de l'Yonne à la réclusion criminelle à perpétuité pour "l'affaire des disparues de l'Yonne".