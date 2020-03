Émilie Broussouloux divine en bikini : sa photo ensoleillée fait sensation

Émilie Broussouloux (29 ans) a quitté la grisaille parisienne afin de passer du bon temps au soleil. Sur Instagram, la présentatrice d'Ô Sud partage quelques bribes de son séjour en Birmanie avec ses abonnés. L'épouse de Thomas Hollande (avocat, fils de l'ancien président de la République François Hollande et de son ex-compagne, Ségolène Royal) a notamment publié une photo d'elle en maillot de bain. L'occasion de constater une fois de plus qu'elle a bel et bien perdu tous ses kilos de grossesse.

À la plage, lunettes de soleil vissées sur le nez, le regard vers le bas, les cheveux mouillés... Émilie Boussouloux a posté une vidéo plus sensuelle que jamais qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.