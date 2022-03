Emilie (Mariés au premier regard) en dépression après sa rupture : "J'ai vraiment souffert"

Emilie est l'une des candidates qui a beaucoup ému les téléspectateurs de M6, dans Mariés au premier regard 2022. La négociatrice en immobilier de 34 ans élève seule sa fille Lina (1 an) après avoir été quittée durant sa grossesse. Interrogée sur le papa de sa fille ou sa situation personnelle, elle a fait de bouleversantes confidences en story Instagram.

Mercredi 30 mars, Emilie a organisé une session de questions/réponses sur le réseau social. L'occasion pour elle de faire savoir qu'elle ne comprend pas comment on peut vivre "en laissant son enfant dans la nature". Elle ne s'attendait pas du tout à se retrouver célibataire du jour au lendemain car sa fille était un bébé désiré. La belle brune qui pourrait bien se marier avec Frédérick est donc tombée de très haut, ce qui a eu de fâcheuses conséquences : "J'ai vraiment souffert. Cela m'a coûté une dépression, un burn-out et 35 kilos. Mais un jour la vie nous redonne le sourire. Toujours se battre, ne jamais lâcher."

Un autre internaute a voulu savoir si depuis l'annonce de sa participation à Mariés au premier regard, le papa de Lina s'était manifesté. "Non, il est bien trop lâche pour ça et il aurait trop peur de devoir payer une pension. Pendant que je me battais dans les hôpitaux pour ma fille, monsieur s'amusait au Portugal. Aucune morale, vraiment", a répondu Emilie. Elle a ensuite expliqué que si son ex souhaitait revenir dans leur vie, elle ne souhaiterait pas donner suite. "Compliqué. Il m'a laissée enceinte, avec une petite fille pouvant être malade. J'ai donné des nouvelles, il m'a repoussée, osé dire que s'il partait c'était de ma faute (évidemment, il fallait une excuse. Et à cause de ce stress j'ai eu une hémorragie. J'ai été emmenée d'urgence et j'ai eu une césarienne sans péridurale. J'ai manqué d'y passer avec ma fille. J'ai cumulé deux boulots pour y arriver, perdu ma santé. Honnêtement on a tiré un trait sur lui. Je préfère que Lina puisse choisir seule plus tard", s'est-elle justifiée.

Pour rappel, Emilie a été quittée à quatre mois de grossesse car, lors d'une échographie, on leur a annoncé que leur enfant pourrait être porteur d'une maladie. Une situation que n'a pas supportée le papa. Depuis, la mère de famille tente de se reconstruire et comptait sur Mariés au premier regard pour trouver un homme bien, mais aussi un papa pour sa fille.