Émilie (Mariés au premier regard) vivement taclée par son ex-mari Frédérick : leurs échanges très tendus

Dans la journée de jeudi 5 janvier, Emilie s'est saisie de sa story Instagram pour répondre à une question que beaucoup se posait : est-elle toujours en couple avec son mystérieux compagnon ? Et la réponse est oui ! En effet, la candidate de Mariés au premier regard (2022) a même partagé une première photo de leur duo complice pour le prouver, accompagnée d'un message révélant les projets très sérieux qu'ils envisagent. Mais à travers ce message, Emilie en a également profité pour évoquer son ex-mari Frédérick, lequel l'aurait encore attaquée. "Très sincèrement, il ne m'intéresse pas du tout et le buzz non plus", a-t-elle finalement lâché.

Des déclarations dont a eu vent Frédérick. En story Instagram, il s'est donc agacé d'être accusé selon lui injustement. "Qui peut m'expliquer quel est le problème de cette personne ? Et de quoi elle parle surtout ?", a-t-il demandé à sa communauté. Et pour lui de s'exprimer face caméra pour s'adresser directement à Emilie : "Là, je vais perdre un peu de mon temps. Ce message est destiné à Émilie, ce message est pour toi. Je vois aujourd'hui des captures d'écran où elle dit 'vous êtes nombreux à m'avoir relayé les attaques de Frédérick...' Eh, tu l'ouvres tellement mais tellement. Tu racontes beaucoup de merd* surtout et, moi je te le demande, puisque ça me concerne, s'il te plaît, et je serais le premier à faire des excuses si c'est vrai, relaye toutes les preuves de ce que tu racontes. J'en ai tellement marre que tu parles de moi, arrête. Je ne sais pas quelle lumière tu cherches, mais arrête de parler de moi ! Tu sais, toi et ta vie de merd*, je m'en bas les cou***es, réellement je m'en bas les reins. Donc, pour que tu aies un peu plus de crédibilité dans ce que tu racontes, je te demande de mettre les preuves et si t'as rien à mettre, arrête de parler de moi et ferme ta gueule".

Emilie a par la suite surenchérit, bien décidée à rappeler à Frédérick ce dont il était responsable. "Il cherche de la visibilité et s'il ne se souvient plus des photos de moi avec un singe ou encore de la vidéo où il expose un journaliste et dit que j'ai des problèmes psychologiques, c'est lamentable", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Je suis passée à autre chose, je veux la paix et il devra faire comme moi. Dernière fois que je m'exprime sur le sujet, merci de respecter mes choix."