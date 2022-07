Frédérick (Mariés au premier regard) en couple : la réaction amère de son ex-femme Emilie

L'expérience Mariés au premier regard ne lui aura pas permis de trouver chaussure à son pied mais Frédérick est aujourd'hui bel et bien heureux en amour. Lundi 18 juillet 2022, en story Instagram, le candidat de l'émission de M6 a indiqué être en couple et a même présenté sa chérie, Vanessa. Une charmante blonde avec qui il est en couple depuis déjà bientôt un an !

"Vanessa est à mes côtés depuis huit mois. Comme je le dis à tout le monde, prenez du recul. En tant que téléspectateur, quand vous regardiez les épisodes, vous aviez l'impression que ça s'était passé hier. Sauf que ça s'était passé il y a un presque un an. Donc de l'eau a coulé sous les ponts", a-t-il expliqué. Frédérick avoue même avoir voulu la présenter lors du bilan mais cela lui a finalement été refusé au dernier moment. "Ils l'ont fait venir à la maison pour une journée de tournage. Malheureusement, ils n'ont pas diffusé sa présentation alors que c'était prévu de base. Ils ont préféré me faire passer pour quelqu'un qui regrette, alors que pas du tout", a-t-il révélé.

C'est donc dans le secret que Frédérick et Vanessa filaient le parfait amour ces derniers temps. Un secret qu'il avait toutefois partagé avec Émilie ! En effet, interrogée sur l'annonce de sa relation, la maman de Lina (1 an) a fait savoir qu'elle était au courant depuis un petit moment. "Je savais depuis longtemps qu'il avait une compagne. Il me l'a dit le jour du divorce", a-t-elle confié lors d'une session question/réponse. Et d'ajouter plutôt amère : "Après le mal qu'il nous a fait, je ne souhaite ni bonheur ni malheur. Pour moi, il n'existe pas".

Il faut dire que la déception fut grande pour Émilie après sa participation à Mariés au premier regard. Si leur histoire était prometteuse, eux qui étaient compatibles à 86%, de lourds désaccords sont rapidement venus entacher leur bonheur naissant. "J'ai été très déçue, Fred m'a quitté la veille chez moi. J'étais mal, j'étais en larmes. Le divorce ne s'est pas passé comme vous l'avez vu. C'était malheureusement assez violent", regrettait-elle après la diffusion de l'émission. Elle est aujourd'hui célibataire et vient de s'installer à Lyon avec sa fille, sur un coup de tête pour changer de vie.