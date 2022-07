Emilie (Mariés au premier regard) annonce changer de vie : une décision prise sur un coup de tête

Depuis qu'elle a été révélée au grand public dans Mariés au premier regard, Émilie est devenue une figure populaire. Elle n'a aucun mal à se confier à ses fans sur les réseaux sociaux. Son absence ces derniers jours avait donc de quoi interpeller. Mais ils peuvent se rassurer car Emilie a fait son retour sur la Toile pour annoncer une grande et bonne nouvelle.

En effet, dimanche 17 juillet, la jolie brune de 34 ans qui est négociatrice en immobilier a expliqué être en train de bouleverser le cours de sa vie. "J'ai décidé de changer de vie", a-t-elle lâché d'entrée en story Instagram. Et de s'expliquer : "J'ai eu une opportunité professionnelle que j'ai saisie, c'était un coup de tête, ce n'était pas prévu. Donc me voilà à Lyon. Je connaissais déjà. Ma mère nous accompagne, je vais lui faire découvrir. On a pris une chambre d'hôtel parce que je n'ai pas encore le logement. On va y rester quelques temps."

Après avoir passé la journée à visiter la ville en compagnie de sa mère et de sa fille Lina (1 an), Emilie a repris la parole pour confier être encore plus enthousiaste à l'idée d'y habiter. "Bilan de journée, ma mère a adoré. J'espère qu'elle nous rejoindra. Les gens sont hyper gentils, hyper accueillants. Je suis ravie de faire désormais partie des vôtres les Lyonnais", a-t-elle déclaré.

Cette nouvelle aventure pour elle et sa fille devrait donc être l'une des meilleures pour Émilie qui n'a malheureusement pas toujours eu la vie facile. Après s'être séparée du papa de Lina alors qu'elle était enceinte, la jeune femme a bien cru trouver l'amour grâce à Mariés au premier regard. Sa relation avec Frédérick, avec qui elle était compatible à 86%, s'annonçait même très prometteuse, jusqu'aux premiers désaccords. "J'ai été très déçue, Fred m'a quitté la veille chez moi. J'étais mal, j'étais en larmes. Le divorce ne s'est pas passé comme vous l'avez vu. C'était malheureusement assez violent", regrettait-elle après la diffusion de l'émission. Espérons pour Émilie que Lyon sera l'endroit où elle trouvera enfin l'amour !