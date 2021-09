Emilie Nef Naf accusée de vol : la victime, "choquée", témoigne...

Le hic ? La jeune femme de la photo n'a en aucun cas donné son accord pour que sa photo soit exploitée à des fins commerciales. Sur Twitter, elle s'insurge : "On en parle d'Emilie Nef Naf la meuf de Secret Story qui a une marque de produits anti-vergetures qui VOLE ma photo DE MON CORPS pour vendre ses produits alors que je prône l'acceptation de soi ET DES VERGETURES sur mon compte Instagram ???? JE SUIS CHOQUÉE." L'affaire aurait pu aller plus loin, mais la meilleure ennemie de Vanessa dans la Maison des secrets est de bonne foi. Après avoir pris connaissance du malentendu, elle a supprimé le post problématique et même présenté ses excuses à la jeune femme. "Pour information : Emilie m'a envoyé un message pour s'excuser, je vais prendre le temps de le lire et d'y répondre. Merci pour votre soutien", confie la principale intéressée en story sur Instagram.

Tout est bien qui finit bien.