Émilie Nef Naf et Jérémy Menez séparés mais toujours très proches : "Pour faire court..."

Le 20 juillet dernier, Émilie Nef Naf a confirmé une nouvelle que bon nombre d'internautes redoutaient. Elle s'est séparée de Jérémy Menez, moins d'un an après leur réconciliation. Longtemps questionnée sur le sujet, l'ancienne gagnante de Secret Story (2009) a fini par lâcher le morceau sur ses réseaux sociaux, sans toutefois apporter d'explications à cette rupture.

Mais si la page entre la belle brune et le footballeur semble être définitivement tournée, ces derniers sont restés très proches. Du moins, géographiquement. En effet, pour le bien de leurs deux enfants, Maëlla (née en 2012) et Menzo (né 2014), Émilie Nef Naf a accepté de rester vivre dans la région de Calabre, en Italie, où évolue professionnellement son ex. "Pour faire court, c'est vrai qu'à la base je voulais rentrer. Mais comme leur papa est toujours ici et comme ici pour venir c'est la misère... Pour qu'ils le voient, c'est plus simple si je suis ici", a-t-elle confié en story Instagram lundi 16 août 2021. Une bonne nouvelle pour ses enfants mais aussi pour Émilie Nef Naf. "Et je me plais bien, je me suis trouvée vraiment des amis et plein de belles choses. Des projets !", a-t-elle annoncé.

Qui plus est, il se pourrait bien que la jolie brune de 33 ans ait déjà retrouvé l'amour. Le 10 août dernier, elle a dévoilé une photo sur laquelle elle apparaissait dans les bras d'un mystérieux homme très musclé... Émilie Nef Naf s'est depuis bien gardée de confirmer ou non si elle était en couple. Mais quoi qu'il en soit, elle est décidée à penser à son propre épanouissement désormais. "N'oubliez pas que jamais, jamais, votre bonheur ne doit dépendre de quelqu'un. Ça veut dire, ok vous pouvez être triste, mais vous ne pouvez pas être triste pendant des semaines, des jours, des mois. À un moment donné, ça y est, stop, c'est bon", a-t-elle conseillé à ses abonnés.