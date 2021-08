Emilie Nef Naf en couple : elle officialise en photo avec un mystérieux barbu

Emilie Nef Naf a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés Instagram, le 9 août 2021. Peu de temps après avoir officialisé sa rupture avec Jérémy Ménez, la gagnante de Secret Story 3 (2009) a révélé qu'elle était de nouveau en couple.

C'est une annonce discrète que la belle brune de 33 ans a faite puisqu'elle a choisi de faire cette heureuse révélation en story Instagram. Pour ce faire, Emilie Nef Naf a dévoilé une photo en noir et blanc sur laquelle on la découvre assise, à la plage semble-t-il puisqu'elle porte un maillot de bain et une robe de plage. Derrière elle se trouve son nouveau compagnon, qui l'entoure à la taille de ses bras protecteurs, tout en souriant.

Malheureusement pour les plus curieux, on ne voit pas le visage de l'homme qui fait battre son coeur. La photo s'arrête en effet au niveau de son nez. On peut donc simplement voir qu'il a une barbe. On aperçoit également ses bras musclés. En fond sonore, Emilie Nef Naf a mis la chanson Drunk in love de Beyoncé, preuve qu'entre son nouveau petit ami et elle, c'est du sérieux. Peut-être le présentera-t-elle donc officiellement à ses fans prochainement.

Ce qui est certain, c'est que la page Jérémy Ménez est bel et bien tournée. En octobre dernier, la maman de Maëlla (née en 2012) et Menzo (né en 2012) a révélé que le footballeur professionnel et elle étaient réconciliés. Un bonheur retrouvé qu'elle ne cachait pas sur ses réseaux sociaux. Mais, une fois de plus, ils ont fini par prendre des chemins séparés comme Emilie Nef Naf l'a confié fin juillet. Une nouvelle qui n'a pas surpris les internautes puisque fin juin, lors de son passage sur Radio VL, elle expliquait que c'était compliqué avec le papa de ses enfants.