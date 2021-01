Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez en famille : catastrophe en cuisine devant Cyril Lignac !

On a jeté l'éponge trop vite

"On voulait se protéger, préserver notre couple et notre famille, expliquait l'ancienne gagnante de Secret Story à Télé Loisirs. Mais Jérémy, je l'ai dans la peau. Et on a eu beau, l'un ou l'autre, rencontrer d'autres personnes, quand tu as quelqu'un dans la peau comme c'est le cas pour nous deux, et encore plus quand tu as des enfants ensemble, c'est difficile de l'oublier et de trouver l'amour ailleurs." Il aura donc fallu attendre le 4 octobre dernier pour savoir que, quatre ans après leur séparation, Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez ont remis le couvert. "On aurait pu s'épargner énormément de souffrance, regrette la jeune maman. Et bien sûr qu'on aurait aimé avoir une histoire normale. Peut-être qu'on a jeté l'éponge trop vite..." Ils ont fini par trouver la recette du bonheur, et ça, c'est tout ce qui compte...