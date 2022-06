Emilie Nef Naf déjà célibataire : rupture avec Sofiane Tadjine, elle s'explique

Emilie Nef Naf est de nouveau célibataire. Alors que Sofiane Tadjine et elle semblaient filer le parfait amour, la gagnante de Secret Story 3 (2009) a profité d'une interview pour l'émission Web Chez Jordan pour annoncer qu'ils ne formaient plus un couple.

Jordan De Luxe a reçu la belle brune de 34 ans dans son émission pour Télé Loisirs. Et, alors qu'il pensait qu'Emilie Nef Naf allait lui faire de belles déclarations sur Sofiane Tadjine, il n'en était rien. "Vous êtes mal informé, parce que c'est déjà fini", a-t-elle révélé. Surpris, le présentateur a donc voulu savoir pour quelle raison cette idylle n'avait pas fonctionné. "Cela fonctionnait très bien, mais il y a des choses dans la vie qui font que parfois, on doit prendre des décisions, et la meilleure décision c'est de ne pas être ensemble", s'est-elle justifiée.

La maman de Maëlla et Menzo (9 et 7 ans, fruits de ses anciennes amours avec le footballeur Jérémy Ménez, n'a pas souhaité rentrer davantage dans les détails. Elle a tout de même avoué que c'était elle qui était à l'origine de la rupture : "Sofiane dira que ça vient de moi, je vais aussi dire que c'est moi car il y a des choses qui vont pas chez nous deux, mais au moins, c'est clair entre nous."

Rappelons que c'est fin avril que l'ancien candidat de la Star Academy (saison 4 en 2004) avait officialisé leur histoire d'amour. Pour ce faire, il avait posté une photo d'Emilie Nef Naf et lui en train de s'embrasser, en plein Paris. "Contre vent et marée... parce qu'en vrai on mérite... l'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable ... juste une évidence... une intuition... je vous le souhaite du fond coeur... vous me connaissez ...", avait-il écrit en légende de sa publication. Il s'était ensuite confié sur leur histoire d'amour dans Chez Jordan. L'occasion de découvrir que les candidats des Anges de la télé-réalité 3 (2011) s'étaient croisés "par hasard à un coin de rue". "On était déjà tombé amoureux il y a quelques années mais ce n'était pas le bon timing. On s'est connu puis elle a fait sa vie, elle est devenue maman et est partie vivre à l'étranger", avait confié le chanteur de 41 ans. Et de préciser qu'il avait rencontré les enfants d'Emilie Nef Naf et que tout s'était bien passé.