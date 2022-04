Emilie Nef Naf en couple avec un ex de Nabilla : tendre bisou à Paris pour officialiser leur amour

Sortie d'une histoire d'amour compliquée avec le footballeur Jérémy Menez, Emilie Nef Naf s'est séparée de lui il y a quelques mois. Parents de Maëlle et Menzo, les ex ont vécu plusieurs ruptures douloureuses avant de définitivement tourner la page. "C'est un peu comme toutes les histoires de couple : quand on se sépare et qu'on se remet ensemble, c'est compliqué, difficile. Peut-être que là, on s'est rendu compte que c'était bel et bien terminé", avait-elle à confié Purepeople.

De son côté, Sofiane Tadjine est papa d'un petit garçon prénommé Néo (fruit de son amour avec Nikki). Malheureusement, le couple s'était séparé peu de temps après l'arrivée de leur enfant. "L'arrivée d'un bébé, c'est pas forcément facile dans la vie d'un couple. Il faut vraiment être très uni et très soudé et peut-être que si aujourd'hui on en est là, c'est peut-être qu'on ne l'était pas tant que ça", avait-il révélé auprès de Purepeople, ajoutant que l'essentiel était que son fils soit "heureux".