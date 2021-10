Emilie Nef Naf séparée de Jérémy Ménez : "En fait, ce n'était pas possible..." (EXCLU)

Depuis sa victoire dans Secret Story (saison 3, en 2009), Emilie Nef Naf en a fait du chemin. La belle brune a eu deux enfants, Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans), nés de ses amours avec le footballeur Jérémy Ménez. Après plusieurs ruptures puis retours de flamme, le couple se sépare pour de bon. En interview pour Purepeople.com, la star de Mamans & célèbres (TFX) se livre.

En janvier dernier, vous aviez fait votre retour dans Mamans & célèbres alors que vous étiez en couple avec Jérémy Ménez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble... Quelles conséquences sur le programme ?

Pas de conséquences sur le programme ! Au contraire, comme je suis revenue en France, c'est encore plus simple pour tourner. En Italie, c'était assez compliqué avec les vols, c'était assez mal desservi. Mais mon couple n'a jamais été l'attraction principale à la télévision, c'est mon quotidien à moi qu'on suit. Et ça ne changera pas.

La rupture a été annoncée en juillet 2021. Que s'est-il passé ?

C'est un peu comme toutes les histoires de couple : quand on se sépare et qu'on se remet ensemble, c'est compliqué, difficile. Peut-être que là, on s'est rendu compte que c'était bel et bien terminé.

Est-ce le métier de footballeur qui rend votre couple si compliqué ?

Contrairement à ce que les gens pensent, être femme de footballeur ce n'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices, tout quitter pour changer de pays, on arrive quelque part où on n'a pas d'amis, on ne connaît pas la langue... Pour travailler aussi, c'est compliqué pour beaucoup de femmes. Et s'il vous quitte du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans rien avec les gosses. Ce n'est pas si incroyable comme vie. Après, je ne sais pas si ça a joué un rôle dans notre rupture. Je pense quand même que c'est plutôt une question de caractère. On a tous les deux un caractère beaucoup trop fort et ça ne plait pas.

Vous vous êtes séparés puis remis ensemble à plusieurs reprises. Envisagez-vous un éventuel retour de flamme cette fois ?

On a essayé, et là on s'est dit qu'en fait ce n'était pas possible. Mais on a un lien, ça c'est clair et ça ne changera pas. Je ne compte pas du tout rentrer en guerre avec lui, faire des histoires ou même le détester. Ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Il reste le père de mes enfants, je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. C'est une personne que j'ai aimé dans ma vie. Et quand bien même on ne peut pas être ensemble, je veux son bonheur. Mais vivre au quotidien avec lui, c'est compliqué... Ce n'est pas ce que je veux.

Comment vos enfants Maëlla et Menzo vivent cette séparation ?

Les enfants comprennent très bien. Ils sont hyper éveillés et intelligents, donc ils ont bien vu qu'il y avait des problèmes entre nous. Ils savent que c'est mieux comme ça. Maman retourne en France et papa reste en Italie pour le travail, c'est tout. Ils acceptent notre choix, pour le coup j'ai de la chance.

Vous aviez pris la décision de rester en Italie pour qu'ils puissent voir régulièrement leur papa puis vous êtes finalement revenue en France. Pourquoi ce choix ?

Je voulais rester parce que je pensais que ça allait être plus simple. Mais l'été dernier, finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas parce qu'on était là qu'il voyait les enfants plus souvent. Donc je me suis dit : "Je ne vois pas pourquoi je reste ici !" Donc j'ai décidé de partir, c'était aussi mieux pour les enfants. J'ai acheté ma maison dans le Nord l'année dernière, c'était beaucoup plus intéressant pour moi aussi. En Italie, ils ont une autre mentalité. Je ne trouvais pas de logement, et les gens ont peut-être un peu tendance à profiter de la situation lorsqu'ils voient une femme seule avec enfants, ex-femme de footballeur et influenceuse.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.