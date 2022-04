Emilie Nef Naf et Sofiane Tadjine en couple : comment leur romance est née "par hasard"

Sofiane Tadjine n'est plus du tout dingue de Nabilla Benattia ou de Nicki, la maman de son fils Néo (4 ans). Aujourd'hui, c'est avec Emilie Nef Naf qu'il file le parfait amour. Une idylle récemment officialisée. Pour la première fois, l'ancien candidat des Anges (NRJ12) s'est confié sur les coulisses de leur couple, lors de son passage dans l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs.

Cela fait déjà quelques mois que Sofiane Tadjine et Emilie Nef Naf sont en couple. Et il faut croire que c'est le destin qui les a de nouveau réunis puisqu'ils se sont retrouvés "par hasard à un coin de rue". C'est alors que les anciens candidats de télé-réalité, qui avaient partagé une aventure commune dans Les Anges de la télé-réalité 3 (2011) ont repris contact. "On était déjà tombé amoureux il y a quelques années mais ce n'était pas le bon timing. On s'est connu puis elle a fait sa vie, elle est devenue maman et est partie vivre à l'étranger", a confié le chanteur de 41 ans révélé en 2004 dans la Star Academy.

Mais le temps a bien fait les choses. Et au cours de l'interview dévoilée en partie par Télé Loisirs, il n'a pas tari d'éloges au sujet de sa belle. "On est très complice.s Elle a l'intelligence du coeur. Je la trouve très débrouillarde. C'est une maman célibataire et je trouve qu'elle s'en sort très, très bien. Je la trouve très courageuse. J'ai été élevé par une mère célibataire donc je sais ce que c'est et ce n'est pas forcément tous les jours facile", a-t-il poursuivi.

Sa rencontre avec les enfants d'Emilie Nef Naf

Depuis qu'ils forment un couple, Sofiane Tadjine a eu l'occasion de rencontrer Maëlla et Menzo (9 et 7 ans), les enfants qu'Emilie Nef Naf a eus avec le footballeur Jérémy Ménez. Et l'entente semble être au beau fixe : "Ce sont de bons petits gamins, ils sont très intelligents. Et c'est une bonne maman qui explique bien les choses. Ce sera la même chose si je présente Emilie à mon fils." Aujourd'hui, il n'exclut pas l'idée d'être de nouveau papa, car il aimerait avoir une petite fille. "Si Dieu le veut, comme on dit", a-t-il conclu. C'est en postant une photo d'Emilie Nef Naf et lui en train de s'embrasser que Sofiane a officialisé leur couple sur Instagram. "Contre vents et marées... parce qu'en vrai on mérite... l'amour n'est ni raisonné, ni raisonnable... juste une évidence... une intuition... je vous le souhaite du fond coeur... vous me connaissez...", a-t-il écrit en légende de la publication.