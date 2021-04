Émilie Nef Naf dévoile une photo d'elle avant la chirurgie : les internautes sous le charme

Révélée en 2009 après avoir participé et remporté la troisième saison de Secret Story, Emilie Nef Naf est douze ans plus tard toujours dans les esprits. La bombe est aujourd'hui une business woman accomplie ainsi qu'une mère de famille épanouie. En effet, avec son compagnon Jérémy Ménez, Emilie Nef Naf a eu deux enfants, Maëlla née en 2012 et Menzo né en 2014. Tout ce petit monde vit désormais en Italie, où joue le footballeur professionnel. Emilie Nef Naf partage régulièrement son quotidien actuel sur ses réseaux sociaux mais mercredi 21 avril 2021, elle a décidé de faire un saut dans le passé.

Sur Instagram, la jeune femme a dévoilé une photo d'elle tirée de sa jeunesse. Difficile de savoir l'âge exact qu'elle avait mais une chose est sûre : Emilie Nef Naf a toujours eu beaucoup d'assurance. Elle le prouve sur l'image avec son maquillage déjà très prononcé et sa façon de poser devant l'objectif. Mais en outre, elle n'a pas tellement changé. Même yeux rieurs et sourire charmeur, seul son nez - qu'elle a fait refaire avec les gains qu'elle a remporté dans Secret Story - est légèrement différent. "Toujours aussi belle", "Tu ne changes vraiment pas c'est ouf", "On dirait qu'elle ne vieillit pas Émilie, elle a gardé le même visage", peut-on lire en commentaires.



Certains internautes ont également noté une grande ressemblance avec sa fille. "La même tête que Maëlla", "Cette photo de toi sera bientôt celle de Maëlla ado !", estime-t-on.