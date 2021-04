Emilie Nef Naf prête pour un 3e bébé avec Jérémy Ménez ? "Peut-être..."

Depuis qu'ils se sont retrouvés au cours de l'été 2020, Emilie Nef Naf et Jérémy Ménez sont bien décidés à ne plus jamais se quitter. Le couple qui a connu jusqu'à présent une relation très agitée reforme une famille unie, avec leurs deux enfants, Maëlla née en 2012 et Menzo né en 2014. Forcément, leur nouvelle vie en Italie - qu'on peut suivre quotidiennement dans Mamans & Célèbres (TFX) - suscite toujours beaucoup de curiosité. Emilie Nef Naf prend d'ailleurs souvent le temps de répondre aux indiscrétions des internautes comme jeudi 15 avril 2021 sur Instagram.

Et une question semble revenir très régulièrement : l'ancienne gagnante de Secret Story (2009) et le footballeur professionnel prévoient-ils d'agrandir leur famille avec un troisième enfant ? Emilie Nef Naf a semé le doute avec sa réponse, révélant un projet qui lui tient à coeur. "Peut-être. J'aimerais adopter un enfant", a-t-elle confié.

Un discours bien différent de celui qu'elle portait il y a encore quelques mois. En effet, lors d'une interview pour Purepeople.com, Emilie Nef Naf nous assurait qu'avec Jérémy Ménez il n'était pas question de se remettre à pouponner. "Je crois qu'on a trouvé notre équilibre aujourd'hui avec nos deux enfants. On arrive à séparer les tâches, à donner de notre temps à chacun d'entre eux. On leur donne l'éducation qu'on veut. Et je ne suis pas certaine, je l'avoue clairement, de réussir à décupler ça, à le partager encore... J'ai envie de partager mon temps dans ma petite journée aujourd'hui entre mon entreprise, mes enfants, ma famille... Je ne suis pas certaine d'avoir le temps pour un autre enfant", reconnaissait-elle. Alors, la businesswoman aurait-elle changé d'avis ? Seul le temps nous le dira !