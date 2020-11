Emilie Nef Naf amincie en un temps record : son avant/après saisissant

Depuis plusieurs années maintenant, Emilie Nef Naf partage toutes ses métamorphoses physiques avec ses nombreux abonnés sur la Toile. Bien dans sa peau, elle traverse toutefois certaines périodes plus compliquées comme celle du confinement au printemps dernier. À ce moment-là, celle qui a renoué avec Jérémy Ménez, a pris du poids. Complexée par ces kilos en trop qui s'affichaient sur sa balance, Emilie s'est alors rapidement reprise en main. Lundi 2 novembre 2020, elle a dévoilé le résultat de longues semaines d'efforts en partageant un avant/après sur le compte Instagram officiel de sa marque Le Secret.

Vêtue simplement d'une petite culotte noire et d'un crop top de la même couleur sur les deux clichés, la jolie brune a incontestablement réussi à affiner sa silhouette, obtenant le ventre plat et les fesses galbées qu'elle désirait. "Voici mes résultats après un rééquilibrage alimentaire d'un mois et demi..... C'est toujours très gênant de montrer ce genre de photos... J'avais un peu laisser tomber avec le confinement, depuis mars complètement démotivée... les salles fermées, le stress, la mal bouffe... Mais la clairement je me sens dégonflée, cette sensation est vraiment agréable", a-t-elle expliqué.

Emilie Nef Naf a ensuite dévoilé les dessous de son amincissement. "J'ai évité au maximum les sucres ajoutés, les desserts, les bonbons, les gâteaux, l'alcool, les aliments frits, les kebabs, le McDo. Je me suis quand même fait plaisir une fois dans le mois pas plus. J'ai pris des vitamines et des compléments alimentaires. J'ai fait un peu de sport à la maison. J'ai bu un thé chaque matin/soir et une tisane avant de dormir."

Avec cette publication, la maman de Maëlla (7 ans) et de Menzo (5 ans) espère motiver sa communauté à se débarrasser de tout complexe. "Croyez-moi c'est putain de satisfaisant de se sentir moins serré dans sa culotte et de se sentir a l'aise dans son corps en public", assure-t-elle.