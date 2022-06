Émilie Nef Naf moquée après une photo osée : sa répartie cinglante (et hilarante)

Qui s'y frotte, s'y pique ! Agacée de voir de nombreux commentaires (de femmes le plus souvent) critiquer sa dernière publication partagée le 15 juin 2022 sur Instagram où elle pose en bikini, Emilie Nef Naf a tenu à répondre personnellement à deux d'entre elles qui avaient poussé le bouchon un peu trop loin. Accusant la jeune femme d'avoir retouché son corps ("C'est un montage ? Je ne l'ai jamais vue comme ça") ou se moquant de sa marque minceur Le Secret ("Mais noon roh c'est le sport + les gélules pour maigrir rolala"), deux internautes ont ainsi eu droit à un recadrage en règle par l'ancienne gagnante de Secret Story âgée de 33 ans.

Je préférais faire 200 kilos avec mon cul

"Vous êtes vraiment définitivement des langues de putes vous les meufs c'est incroyable ! J'espère que vous êtes des bombes atomique pour parler comme ça..." a-t-elle d'abord répondu avant de s'adresser à la première jeune femme : "@emykabs tu ne m'a jamais vu en vrai tout court que je soit grosse ou maigre c'est quoi ton problème en vrai ??" Ensuite, la maman de Maëlla et Menzo (9 et 7 ans) a envoyé sur les roses la seconde jeune femme s'étant moqué allègrement de sa marque de gélules minceur : "Et toi @clarisse_grgr_ j'en parle même pas je préférais faire 200 kilos avec mon cul sur mon visage plutôt que d'avoir ta tête et tes chicos .."