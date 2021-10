Emilie Nef Naf, un 3e bébé ? Confidences sans filtre, 3 mois après la rupture avec Jérémy Ménez

Dans Mamans & célèbres (TFX), Emilie Nef Naf partage son quotidien avec ses deux enfants Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans). Ces derniers mois, il a souvent été question d'évoquer l'idée d'agrandir la famille et d'accueillir un troisième bébé. Si elle semblait pour à un certain moment, l'ex-compagne du footballeur Jérémy Ménez a désormais un avis bien tranché sur la question, comme elle le confie en exclusivité au micro de Purepeople.com.

"Franchement, je ne veux plus. Deux, c'est déjà très bien. J'ai la chance d'avoir un garçon et une fille", lance Emilie Nef Naf. Et la belle brune de 33 ans d'expliquer ce choix catégorique : "Aujourd'hui, dans mon style de vie, plus d'enfants c'est plus de problèmes. Il ne faut pas se mentir, c'est énormément de travail. D'ailleurs, on ne m'a jamais prévenue sur la réalité de la maternité. C'est hyper difficile, il faut les élever, les éduquer, leur montrer le bon exemple, avoir du temps... Ce n'est pas facile. C'est un choix de vie, en fait. Il faut penser au long terme. C'est ta priorité et ce durant toute ta vie. Alors un enfant en plus, c'est d'autres problèmes, d'autres dépenses aussi, à ajouter... C'est ce que je me dis aujourd'hui." En bref, pour l'ancienne star de Secret Story (saison 3, en 2009) est claire : "Faire des enfants pour faire des enfants, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est les gosses des autres, c'est bien mais bon."

Des propos qui rejoignent finalement ceux déjà tenus en janvier dernier auprès de nos confrères de Magic Maman. "J'y pensais au début, mais maintenant plus du tout ! J'ai trouvé mon équilibre avec mes deux enfants et je suis bien comme ça. Quand tu as des ambitions, quand tu as envie de penser à toi et de faire des choses dans la vie, tu ne peux pas le faire avec 4 ou 5 enfants. Arrêtons de nous mentir ! Sauf si on a une nounou H24, notre mère à la maison ou des filles aînées qui s'occupent de leurs frères et soeurs, c'est comme ça que ça se passe, ça ne date pas d'hier et ça ne me fait pas rêver", avait-elle déclaré, laissant toutefois la porte ouverte à un projet d'adoption si elle a un jour "une vie plus simple".

En bref, pas de grossesse en vue pour Emilie Nef Naf, qui a rompu avec Jérémy Ménez et est fraîchement séparée du mystérieux brun avec qui elle prenait la pose l'été dernier.