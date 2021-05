Emilie Nef Naf, un 3e bébé avec Jérémy Ménez ? Elle change d'avis et annonce une grande nouvelle !

À 33 ans, Emilie Nef Naf est une femme comblée. La grande gagnante de Secret Story 3 (2009) est l'heureuse maman de Maëlla (8 ans) et Menzo (6 ans), tous les deux nés de ses amours avec son compagnon le footballeur Jérémy Ménez. Devant les caméras de Mamans & célèbres, la petite famille partage son quotidien. Et alors que certains la pensaient enceinte, Emilie Nef Naf évoque auprès de nos confrères de Magic Maman son projet avorté de troisième bébé.

Agrandir la famille, la belle brune y a songé. Mais, finalement, pas de grossesse en vue. "J'y pensais au début, mais maintenant plus du tout ! J'ai trouvé mon équilibre avec mes deux enfants et je suis bien comme ça. Quand tu as des ambitions, quand tu as envie de penser à toi et de faire des choses dans la vie, tu ne peux pas le faire avec 4 ou 5 enfants. Arrêtons de nous mentir ! Sauf si on a une nounou H24, notre mère à la maison ou des filles aînées qui s'occupent de leurs frères et soeurs, c'est comme ça que ça se passe, ça ne date pas d'hier et ça ne me fait pas rêver", lance-t-elle. Des propos qui font écho à ceux déjà tenus auprès de Purepeople.com en janvier dernier.

Emilie Nef Naf : "J'adopterai peut-être plus tard"

La business woman à la tête de son entreprise Le Secret by Emilie craint de briser cet équilibre enfin trouvé entre vie personnelle et professionnelle. "J'ai envie d'être épanouie, d'avoir du temps pour mes enfants, pour moi, pour mon couple, et je n'ai pas envie d'être une mère au foyer qui n'a le temps de rien, confie l'amoureuse de Jérémy Ménez, souvent en déplacement avec son club de Série B, le Reggina 1914. Devenir maman, c'est la plus belle mais aussi la plus difficile des choses qui peut nous arriver. Si on veut bien le faire, il faut le faire à notre niveau. Mes capacités à moi, c'est deux enfants, je suis arrivée à ma limite."

Mais offrir un petit frère ou une petite soeur à Maëlla et Menzo reste dans un coin de sa tête. "Si j'ai une vie plus simple, j'adopterai peut-être plus tard", projette-t-elle. Toutefois, plus question de tomber enceinte. Il faut dire qu'Emilie Nef Naf a mal vécu ses deux grossesses : "J'ai détesté être enceinte, j'ai souffert et failli mourir deux fois. Je ne vois pas où est le bonheur d'être grosse, de suffoquer parce qu'on n'arrive plus à respirer, d'aller faire pipi toute la nuit et de finir avec une cicatrice moche avec un bourrelet, après deux césariennes compliquées." Voilà qui est dit !