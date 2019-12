Emilie Nef Naf "vulgaire" ? Une candidate d'Un dîner presque parfait se lâche

Alors qu'elle est attendue au début du mois de janvier sur l'antenne de TFX avec l'émission Mamans et célèbres, Emilie Nef Naf fait encore les beaux jours d'une chaîne concurrente, W9. Lundi soir, l'ancienne gagnante de Secret Story était au casting d'Un dîner presque parfait. Mais en attendant de recevoir ses convives chez elle et leur préparer un repas, la jolie brune s'est essayée à l'exercice de juge gastronomique. C'est une certaine Capucine qui a démarré la compétition - l'aristocrate du groupe, qui ne s'habille qu'en rose. Très exigeante sur les bonnes manières, la jeune femme n'a toléré aucun faux pas de ses invités. Emilie Nef Naf s'en est très vite rendue compte.

Au cours du repas, sobrement intitulé La comtesse de la mode, une entrée composée d'avocat, de crevettes et d'une mayonnaise faite maison fut servie à la tablée. Un vrai régal pour tout le monde et surtout pour l'ex de Jérémy Menez. "J'adore le goût ! Globalement, c'était un peu trop relevé mais sinon c'était bon", a-t-elle reconnu. Emilie Nef Naf fut tellement emballée par les saveurs qu'elle s'est permis de saucer son plat avec des morceaux de pain. Un véritable affront pour son hôtesse, qui n'a pas tardé à lui faire remarquer. "On ne sauce pas !", s'est-elle exclamée, créant la surprise autour d'elle. "Depuis quand on ne sauce pas ?! Chez moi, ça veut dire que tu manges bien ! Et tu manges avec les mains, avec le pain", s'est alors défendue Emilie avant d'être recadrée par Capucine. "Chez moi, ça veut dire : 't'es un gueux !'"

Dans sa lancée, la comtesse a souligné une autre erreur chez Emilie. "On ne met pas les coudes sur la table !" Et de poursuivre seule dans sa salle de bain, qui fait office de confessionnal. "Je trouve qu'Emilie est un peu vulgaire ! Elle n'a aucune manière." Emilie Nef Naf peut se rassurer, les autres invités n'ont pas fait une meilleure impression qu'elle. "C'est un peu tous des gueux. Ils manquent vraiment d'éducation, ils font du bruit, ils parlent fort et donc il faut un peu remettre de l'ordre", a conclu Capucine. Charmante...