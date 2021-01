Emilie Picch enceinte : elle révèle être atteinte d'endométriose et se confie sur sa grossesse

Le 10 janvier 2021, Emilie Picch a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés, sur Instagram. Elle est enceinte de son premier enfant et a dévoilé une photo ensoleillée sur laquelle on peut voir son ventre arrondi. Sept jours plus tard, l'ancienne chroniqueuse du Mag de NRJ12 a fait les premières confidences sur sa grossesse.

Le 17 janvier 2021, Emilie Picch a en effet accepté de répondre aux questions de ses fans sur le sujet. La belle blonde, qui travaille pour Radio Star (à la matinale), n'a pas caché qu'elle avait "envie de chialer pour rien" hier mais que sinon elle se portait bien. "En vrai je n'ai pas eu à me plaindre de beaucoup de symptômes pour l'instant", a précisé la future maman qui est dans son deuxième trimestre de grossesse. Le seul symptôme qu'elle a dévoilé pour l'instant, c'est sa grosse fatigue au début. "Les premiers mois, en plus du rythme de mon boulot avec le réveil à 5h, j'étais éclatée. Je ne suis pas du tout une chochotte mais j'étais vraiment crevée", peut-on lire.

D'ordinaire très discrète en ce qui concerne sa vie privée, Emilie Picch a accepté de faire une révélation de taille quand on lui a demandé si elle avait mis du temps pour tomber enceinte : "Oui, même si je ne le cherchais pas vraiment. (...) C'est une question compliquée parce que je n'en ai jamais parlé mais je suis atteinte d'endométriose. Aujourd'hui je le dis parce qu'en discutant avec certaines, je me rends compte à quel point je suis loin d'être la seule." L'ancienne acolyte de Benoît Dubois aimerait faire de la prévention pour parler de cette maladie qui gâche la vie et brise le rêve de devenir maman de nombreuses femmes. Elle a eu de la chance, elle n'a pas eu besoin de subir des traitements pour avoir son bébé. C'est une "surprise de la vie", comme elle l'a confié. Une magnifique surprise.

Toutes nos félicitations.